60 artesanos se reúnen en la Feria Nacional de Artesanía para mostrar su talento

Tras ocho años sin ser celebrada, regresa a la Plaza España, en la Ciudad Colonial, la Feria Nacional de Artesanía (FENART), con una edición que se desarrollará desde hoy hasta el próximo domingo 14 de diciembre.

La actividad celebrada bajo el eslogan “Manos que cuentan historias”, dedicó esta edición al tejido de fibras y se realizarán exhibiciones en vivo de técnicas como lapidarias, alfarería, orfebrería, cerámica, trabajos en jícara de coco, entre otros.

Artesanos junto a sus obrasArlenis Castillo

La feria cuenta con la participación de 60 artesanos provenientes de distintas regiones del país con productos diversos que van desde carteras tejidas, accesorios en Ámbar y Larimar, así como cuadros, llaveros y vasijas hechas en arcilla y barro.

El acto inaugural estuvo encabezado por el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, quien expresó su emoción de que tras ocho año de inactividad, Fenart vuelva a ser una realidad para el mundo del arte y la cultura.

Fenart revive la artesaníaArlenis Castillo

“Estamos retomando esta iniciativa y lo que nosotros procuramos de cara a los nuevos eventos, es que podamos seguir incorporando cada vez más a los artesanos. En esta edición tenemos unos 60 artesanos pero esto no debe detenerse aquí, la artesanía es una expresión viva de nuestra identidad y un componente esencial de la economía creativa que estamos impulsando”, aseguró Salcedo.

La programación ferial incluye presentaciones artísticas, teatro, música y bailes tradicionales, así como actividades infantiles diseñadas para acercar al público a las expresiones culturales del país.

La artesanía es parte de la cultura dominicanaArlenis Castillo

Asimismo, se ofrecerán talleres creativos y formativos dirigidos al público general y a emprendedores culturales.

Además de las demostraciones y actividades culturales, los asistentes podrán disfrutar de una muestra de gastronomía artesanal, lo que complementa la experiencia y busca resaltar el carácter multidisciplinario del evento.