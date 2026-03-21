¿Por qué las flores amarillas se han vuelto tendencia cada 21 de marzo?

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Cada 21 de marzo las redes sociales se llenan de fotos de personas que sueñan con recibir flores amarillas… y de otras que presumen que sí se las regalaron.

Con la llegada de la primavera, esta costumbre se ha vuelto tendencia. Pero, ¿de dónde sale la idea de regalar flores amarillas justo en esta fecha?

Según explica Infobae, esta tradición tiene su origen en la canción “Flores Amarillas”, cuyos compositores María Christina de Giacomi y Carlos Zulisberg Nilson cuentan la historia de una joven que sueña con que su enamorado le regale flores de ese color… y finalmente su deseo se cumple.

El tema se popularizó gracias a Floricienta, la recordada teleserie argentina centrada en historias románticas juveniles. Por eso, muchas personas creen que la tradición nace directamente de esa producción televisiva. Sin embargo, el gesto ha adquirido nuevos significados con el paso del tiempo y se ha viralizado en redes sociales como una forma de demostrar cariño y atención.

El color también influye. De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el amarillo se asocia con emociones como alegría, esperanza, amor y amistad, lo que refuerza su carga positiva en este tipo de detalles.

No obstante, en otras culturas el amarillo puede tener interpretaciones distintas y relacionarse con sentimientos como los celos, la traición o la envidia, por lo que el contexto siempre importa.

¿Se puede regalar otra cosa que no sean flores amarillas?

Esta tendencia, impulsada principalmente por redes sociales, no tiene reglas estrictas. Aunque inició con girasoles, muchas personas optan por rosas, orquídeas u otras flores del mismo color, manteniendo el simbolismo.

Incluso, el detalle no tiene que ser necesariamente floral. También pueden regalarse objetos amarillos que transmitan el mismo mensaje.