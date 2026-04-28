Francisco Alberto Caamaño Deñó como presidente de RD: Cuándo días duró y cómo fue su gestión, según la historia

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Francisco Alberto Caamaño Deñó asumió la presidencia constitucional de la República Dominicana en medio de la Guerra de Abril de 1965, tras ser designado por el Congreso Nacional el 3 de mayo y juramentado el 4 de mayo en el Parque Independencia.

Su gestión se extendió hasta el 3 de septiembre de ese mismo año, cuando se estableció el gobierno provisional de Héctor García Godoy como parte de los acuerdos de paz, lo que significa que gobernó durante 122 días.

Su mandato estuvo marcado por la defensa del constitucionalismo y el retorno de Juan Bosch al poder, derrocado en 1963.

Francisco Alberto Caamaño Deñó.

Caamaño se convirtió en el líder del movimiento constitucionalista, enfrentando tanto a los militares golpistas como a la intervención de más de 40,000 marines estadounidenses que desembarcaron en Santo Domingo. Su gobierno no se caracterizó por políticas públicas tradicionales, sino por la resistencia armada y política en defensa de la soberanía nacional.

Durante su gestión, Caamaño se negó a rendirse ante la presión internacional y pronunció frases que quedaron en la memoria histórica, como “No nos rendiremos y lucharemos hasta el final”.

Francisco Alberto Caamaño

Bajo su mando, los constitucionalistas resistieron en la capital con fuerte apoyo popular, enfrentando al gobierno paralelo encabezado por Antonio Imbert Barrera.

Aunque breve, su presidencia es considerada un símbolo de la lucha por la democracia y la soberanía dominicana. Tras dejar el cargo, Caamaño continuó siendo un referente de resistencia hasta su muerte en 1973, durante el desembarco de Playa Caracoles.