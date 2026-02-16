Algo de todo: San Valentín

Creado: Actualizado:

Algunos historiadores sitúan el origen de la fiesta de San Valentín en la celebración de las lupercales, festividad que se celebraba el 15 de febrero, en la antigua Roma, en una cueva sagrada donde se sacrificaba una cabra y luego los niños salían a azotar a las mujeres con la piel para incentivar su fertilidad.

Otra versión y la más popular del origen del personaje de Valentín, sale de Roma en el siglo III, durante el emperador Claudio II, quien prohibió el matrimonio a los jóvenes que pudieran servir al ejército. Entonces, Valentín, sacerdote que no estaba de acuerdo con esa ley, empezó a casar parejas en secreto.

Al ser descubierto, Valentín fue arrestado. Dice una historia, que el centinela que lo custodiaba, retó al sacerdote a devolverle la vista a su hija que era ciega y en nombre de Dios le devolvió la vista a la joven. A pesar del milagro, Valentín no fue liberado y el 14 de febrero del año 269 fue lapidado y decapitado. Fue enterrado en las afueras de Roma, en la vía Flaminia, que luego se conocería como Puerta de San Valentín.

También cuenta una leyenda que Valentín estaba enamorado de una joven de nombre Julia y que le escribió una carta de despedida, firmando: “De tu Valentín”. Siglos más tarde, en 494, el papa Gelasio I declaró el 14 de febrero, coincidiendo con la fecha de su muerte, el Día de San Valentín.

En 1969, el papa Pablo VI y tras el Concilio Vaticano II, el Día de San Valentín fue eliminado del calendario católico, por las dudas sobre el origen real pagano que tiene. Dedicó ese día a la advocación de los santos Cirilo y Metodio.

En Malasia, algunas regiones de Indonesia como Irán, Rusia y Pakistán, está prohibido y restringido celebrar el Día de San Valentín, en rechazo a influencias occidentales.