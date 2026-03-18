La Fundación iQtek abre convocatoria para potenciar el talento joven en tecnología

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La Fundación iQteka nunció la apertura de la I Convocatoria Talento Tek 2026, una iniciativa orientada a jóvenes entre 16 y 21 años interesados en desarrollar habilidades tecnológicas y fortalecer sus oportunidades de inserción en el mercado laboral.

A través de esta convocatoria, la Fundación busca captar más de 250 postulaciones calificadas, ofreciendo becas 100% gratuitas para formación tecnológica en modalidad virtual.

¿Qué ofrece Talento Tek 2026?

* Formación en 12 perfiles técnicos de alta demanda: Full Stack Developer, Ciberseguridad, Data Science, Cloud Computing, Inteligencia Artificial, entre otros.

* 50 horas de formación (30 h técnicas, 10 h habilidades blandas, 10 h empleabilidad).

* Modalidad 100% virtual y autodirigida.

* Certificación al completar el programa.

* Posibilidad de acceder a pasantías en empresas del sector tecnológico.

Fecha límite de postulación: 21 de marzo, 2026

Los interesados pueden conocer más detalles y completar su postulación a través de la página web oficial: www.fundacioniqtek.org

Con esta iniciativa, la Fundación iQtek reafirma su compromiso con el desarrollo del talento joven en la República Dominicana, promoviendo oportunidades que contribuyan al crecimiento sostenible y a la reducción de brechas en el acceso a la formación tecnológica.

Sobre la Fundación iQtek

La Fundación iQtek es una organización comprometida con el desarrollo del capital humano a través del conocimiento y la tecnología. Su misión se centra en fortalecer y fomentar habilidades en el manejo de las tecnologías de la información, con la convicción de que este enfoque contribuye significativamente al progreso de las comunidades y al bienestar social.

Opera con una visión clara: promover el desarrollo técnico de jóvenes en el ámbito de la tecnología de la información, facilitar su incorporación al mercado laboral, contribuir al desarrollo tecnológico de otras organizaciones y abogar por la ciberseguridad en la cotidianidad, especialmente en el ámbito de niños, niñas y adolescentes.