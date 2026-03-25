GALA Media Group reconoce a jóvenes líderes en la XIV edición del Premio Joven del Año 2026

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GALA Media Group celebró la XIV edición del Premio Joven del Año 2026, en una ceremonia que reunió a representantes del sector público, empresarial, político, jurídico, municipal y mediático para reconocer a figuras jóvenes y líderes emergentes por sus aportes al desarrollo de la República Dominicana.

Durante el acto, realizado en el Salón Piantini del Hotel JW Marriott, fueron distinguidos profesionales y emprendedores de distintas áreas, en una premiación que reafirmó el valor del liderazgo joven, la excelencia profesional y el compromiso con la transformación social e institucional del país.

Uno de los momentos centrales de la noche fue la entrega del Reconocimiento al Mérito Empresarial a Héctor José Rizek Sued, presidente del Grupo Rizek, por su trayectoria y contribución al desarrollo productivo nacional.

Al pronunciar unas palabras de agradecimiento, Rizek Sued expresó: “Con total honestidad, emprender no es un camino fácil ni perfecto; hay dudas y tropiezos. Las oportunidades, a veces, no llegan, sino que se construyen. Cada error trae una lección. El éxito no es inmediato ni lineal; es el efecto de innovar, aun cuando los resultados no sean visibles. Inicien con lo que tengan. El esfuerzo sostenido rinde sus frutos. Crean en el poder de la constancia. El futuro se construye con acciones”.

Reconocen a jóvenes líderes en la XIV edición del Premio Joven del Año 2026Fuente externa

Asimismo, fue otorgado un Reconocimiento Especial a Santiago Matías, por su incidencia en los medios de comunicación, la industria del entretenimiento y la evolución del ecosistema digital dominicano.

La comunicadora Miralba Ruiz tuvo a su cargo la conducción del evento, mientras que el panel “¿Qué hacer para emprender?” fue moderado por Sol Disla, profesional de la comunicación estratégica y el manejo de crisis. El conversatorio contó con la participación de Omar Fernández, senador del Distrito Nacional; Gloria Reyes, ministra de la Mujer; Yorlin Vásquez, jueza de la Suprema Corte de Justicia; Lenis García, jueza del Tribunal Superior Electoral; y Boris de León, presidente de ANJE. El espacio propició una reflexión en torno al liderazgo, el emprendimiento, la innovación y la visión de futuro.

Héctor José Rizek Sued, presidente del Grupo RizekFuente externa

En representación de los galardonados, Robert de la Cruz, CEO de Apartamentos RD y empresario vinculado al sector inmobiliario dominicano, pronunció las palabras de agradecimiento, en las que expresó: “Los jóvenes empresarios, líderes y soñadores que, desde diferentes espacios, aportamos al crecimiento de nuestro país con trabajo, visión y compromiso, hemos descubierto algo poderoso: la juventud no está en la edad, sino en el alma. Porque el alma se mantiene joven cuando tiene propósito, cuando se levanta cada día con ganas de servir, de crear y de aportar; cuando decide hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando”.

En la categoría Poderes del Estado fueron reconocidos Yorlin Vásquez Castro, Lenis Rosángela García Guzmán, Francisco Franco Soto, Ricardo Noboa y César José García

Lucas. En Liderazgo Político, los galardonados fueron Orlando Jorge Villegas y Nathanael Concepción; mientras que en Liderazgo Empresarial se distinguió a Boris de León y Karina Mancebo.

Reconocen a jóvenes líderes en la XIV edición del Premio Joven del Año 2026Fuente externa

En Área Legislativa fueron reconocidos Charlie Mariotti Jr. y Jesús Stalin Vásquez Marte. En Municipalidad, la premiación destacó a Lenín Campos, Yohendy Jiménez Bonilla, Jorge Feliz Pacheco y Rafael Gutiérrez.

La categoría Medios de Comunicación reconoció a Millizen Uribe, Cristian Cabrera, Danylsa Vargas, Susy Aquino Gautreau y María Cristina Rodríguez. En Gubernamental fue distinguida Julissa Cruz, y en Profesional fueron reconocidos Yuri Enrique Rodríguez Lorenzo y Nikauris Báez Ramírez.

En el renglón Empresarios y Emprendedores, los galardonados fueron Daniel Ureña, Robert de la Cruz, Yerik Pérez, Wester Hernández, Alger Santos, Jordan Estévez, Diego Arciero y Juan Miguel Curbelo Monroy. En Reconocimientos Especiales y Nuevas Generaciones también fueron exaltados Miguel Rafael Suárez Tavárez, Ricardo Caruso, Leandro José Leonardo Duarte, Francisco Valdez Lozada, Víctor Medina y Ángel Fernando Trifolio López.

Reconocen a jóvenes líderes en la XIV edición del Premio Joven del Año 2026Fuente externa

La premiación incluyó además el reconocimiento a Leidy Blanco García en Aportes a la Sociedad; a José Francisco Ramos Frías en Dominicanos Destacados en el Exterior; y a Karilyn María Chabebe Lantigua en Liderazgo Femenino.

Con esta decimocuarta edición, Premio Joven del Año consolida su propósito de reconocer trayectorias de mérito, visibilizar nuevas generaciones de liderazgo y destacar a jóvenes que, desde distintos sectores, contribuyen al fortalecimiento de la República Dominicana.

GALA Media Group reconoce a jóvenes líderes en la XIV edición del Premio Joven del Año 2026Fuente externa

Sobre GALA Media Group

GALA Media Group es una empresa dedicada a la comunicación y producción de eventos que promueve el talento y liderazgo en la República Dominicana. Con una trayectoria consolidada, se enfoca en resaltar iniciativas que generan impacto en la sociedad y fomentan el desarrollo profesional y personal de jóvenes destacados.