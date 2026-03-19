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¡Se lleva el galardón!

Programa Migrantes con Millizen Uribe triunfa en los premios Soberano

La comunicadora presentó 13 episodios dedicados a comunidades migrantes de 13 países, incluyendo España, Italia, Francia, Estados Unidos, Japón, Venezuela, Haití, Cuba y China.

Millizen Uribe está nominda en Premios Soberano en la categoría Programa de Temporada, con Migrantes.

Millizen Uribe está nominda en Premios Soberano en la categoría Programa de Temporada, con Migrantes.

Merilenny Mueses
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Merilenny Mueses

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El programa Migrantes, conducido por la periodista Millizen Uribe, se alzó esta noche con la codiciada estatuilla en los Premios Soberano en la categoría Programa de Temporada, marcando su primera nominación. 

La comunicadora presentó 13 episodios dedicados a comunidades migrantes de 13 países, incluyendo España, Italia, Francia, Estados Unidos, Japón, Venezuela, Haití, Cuba y China. 

También se destacaron historias de comunidades afrodescendientes de Samaná, la comunidad judía de Sosúa y la sirio-libanesa, mostrando a la República Dominicana como país receptor.

El programa fue rodado en locaciones como Samaná, Constanza, Puerto Plata, Sosúa, Santiago y la zona fronteriza. 

Sobre el autor
Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en ComunicaciónSocial, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y enlos atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

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