Programa Migrantes con Millizen Uribe triunfa en los premios Soberano

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El programa Migrantes, conducido por la periodista Millizen Uribe, se alzó esta noche con la codiciada estatuilla en los Premios Soberano en la categoría Programa de Temporada, marcando su primera nominación.

La comunicadora presentó 13 episodios dedicados a comunidades migrantes de 13 países, incluyendo España, Italia, Francia, Estados Unidos, Japón, Venezuela, Haití, Cuba y China.

También se destacaron historias de comunidades afrodescendientes de Samaná, la comunidad judía de Sosúa y la sirio-libanesa, mostrando a la República Dominicana como país receptor.

El programa fue rodado en locaciones como Samaná, Constanza, Puerto Plata, Sosúa, Santiago y la zona fronteriza.