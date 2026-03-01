El auge felino: por qué cada vez más personas prefieren gatos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En medio de jornadas laborales extensas, viviendas cada vez más reducidas y un ritmo de vida acelerado, los gatos se han convertido en los nuevos protagonistas del hogar moderno. Su presencia como animales de compañía ha crecido de forma sostenida, impulsando no solo un cambio en las preferencias de las familias, sino también una mayor conciencia sobre su bienestar y el desarrollo de la medicina felina como especialidad veterinaria.

La médica veterinaria zootecnista Alejandra Díaz Barrantes, académica de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), explica que el estilo de vida actual favorece la elección de los felinos frente a otras mascotas.

“El ritmo acelerado, las largas jornadas laborales, los extensos traslados y las viviendas cada vez más reducidas han influido en la preferencia por los gatos como animales de compañía”, señala Díaz Barrantes. A diferencia de los perros, agrega, los gatos son percibidos como independientes, limpios, silenciosos y de bajo mantenimiento, características que los hacen más compatibles con espacios pequeños y agendas apretadas.

Para muchas personas, un gato representa compañía sin las exigencias físicas y económicas que implica el cuidado de otras mascotas. Sin embargo, la especialista advierte que esta percepción puede llevar a minimizar sus verdaderas necesidades.

Más allá del mito

Díaz Barrantes subraya que es fundamental desmitificar la idea de que los gatos “no necesitan cuidados”. Aunque no son animales estrictamente gregarios, sí presentan conductas sociales afiliativas, lo que implica la necesidad de establecer límites, jerarquías y territorios bien definidos para garantizar su bienestar.

Experto

En el entorno doméstico, esto se traduce en condiciones específicas: espacios seguros y protegidos; areneros y fuentes de alimento suficientes y accesibles; adecuada socialización con otros animales; estimulación mental a través del juego; y la presencia de rascadores, superficies altas para trepar y escondites.

“La falta de recursos o de enriquecimiento ambiental es uno de los principales factores que desencadenan problemas de comportamiento en el hogar y puede comprometer su salud física y emocional”, enfatiza la académica.

Impulso a la medicina felina

El incremento en la población de gatos como animales de compañía también ha tenido un impacto en el ámbito profesional. De acuerdo con Díaz Barrantes, este fenómeno ha impulsado el desarrollo de la medicina felina como un área de especialización dentro de la veterinaria.

Los avances científicos han permitido diseñar tratamientos específicos para esta especie, incluyendo analgésicos postoperatorios, terapias dirigidas para la diabetes y desparasitantes especializados. Este enfoque responde a una visión más precisa y diferenciada, donde cada especie requiere protocolos y conocimientos particulares.

Así, mientras los gatos ganan terreno en los hogares modernos, también crece el llamado a asumir una tenencia responsable que reconozca sus necesidades físicas, conductuales y emocionales, más allá de su fama de independientes.