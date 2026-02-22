Descubren cambios genéticos en gatos que pueden ayudar en la lucha contra el cáncer

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El estudio más grande realizado hasta la fecha sobre cáncer en gatos ha identificado unos cambios genéticos que son sorprendentemente parecidos a los del cáncer en humanos, lo que podría ayudar a tratar esta enfermedad tanto en personas como en animales.

Publicado en la revista Science y liderado por científicos del Wellcome Sanger Institute (Reino Unido), el Ontario Veterinary College (Canadá) y la Universidad de Berna (Suiza), el estudio revela los cambios genéticos que impulsan la formación de cáncer en gatos, lo que podría ayudar a comprender mejor esta enfermedad en varias especies, incluida la nuestra.

Además, los autores del estudio -el primero en perfilar genéticamente los cánceres de gato a gran escala- han creado un recurso de libre acceso para todas las investigaciones de genómica del cáncer felino.

Aunque el cáncer es una de las principales causas de enfermedad y muerte en los gatos, ha sido un área relativamente poco estudiada, según Geoffrey Wood, profesor de patobiología de la Universidad de Guelph (Canadá) y coautor principal de la investigación.

Pero al estar expuestos a algunos de los mismos riesgos ambientales de cáncer que sus dueños, algunas causas podrían, al menos en parte, ser compartidas, apunta el investigador.

Por eso, "este estudio puede ayudarnos a entender mejor por qué se desarrolla el cáncer en gatos y humanos, cómo influye el mundo que nos rodea en el riesgo de padecerlo y, posiblemente, a encontrar nuevas formas de prevenirlo y tratarlo", señala Wood.

Hallazgos clave: genes FBXW7 y PIK3CA

El equipo analizó muestras de tumores y de tejido sano de casi 500 gatos domésticos de cinco países.

Mediante la secuenciación del ADN de las muestras, estudiaron los cambios genéticos que impulsan la formación de cáncer en los animales y descubrieron un gran parecido con los cánceres humanos y caninos, incluidos los cánceres mamarios agresivos.

Los carcinomas mamarios son un tipo de cáncer común y agresivo. El estudio identificó siete genes conductores (drivers) que causan cáncer cuando mutan, el más común fue el gen FBXW7, que estaba presente en más del 50 % de los tumores de los gatos.

En los humanos, las mutaciones en el gen FBXW7 en el cáncer de mama también se asocian con un peor pronóstico.

Sobre posibles vías terapéuticas para gatos y personas, encontraron que ciertos fármacos de quimioterapia eran más efectivos en tumores mamarios de gato con mutación en el gen FBXW7 pero esta parte de la investigación, que se hizo en muestras de tejido, requiere más investigación, señalan los autores.

El segundo gen conductor más común fue PIK3CA, que se encontró en el 47% de los casos, que también aparece en el cáncer de mama humano y se trata con inhibidores de PI3K.

Además, el estudio descubrió similitudes con las mutaciones conductoras humanas en tumores de sangre, hueso, pulmón, piel, tracto gastrointestinal y sistema nervioso central.

El enfoque de "Una sola medicina"

Para hacer este trabajo, los investigadores secuenciaron el ADN de muestras de tejido que habían sido recolectadas por veterinarios con fines diagnósticos.

Los investigadores sugieren que los enfoques terapéuticos exitosos en humanos podrían probarse en gatos, y que la información aprendida de los ensayos clínicos en gatos podría informar los ensayos clínicos humanos, lo que se conoce como enfoque "One Medicine" (Una sola medicina), que promueve el flujo bidireccional de datos entre las disciplinas médica y veterinaria.

"Al comparar la genómica del cáncer entre diferentes especies, obtenemos una mayor comprensión de sus causas", explica Bailey Francis, coprimer autor e investigador en el Wellcome Sanger Institute.

Para Louise Van Der Weyden, autora principal e investigadora en el mismo Instituto, "este es uno de los mayores avances en la oncología felina de la historia y significa que la genética de los tumores de los gatos domésticos ya no es una 'caja negra'. Ahora podemos empezar a dar los siguientes pasos hacia la oncología felina de precisión".