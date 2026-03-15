Inicia el Desfile Nacional de Carnaval 2026 en Santo Domingo

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Con música, colorido y la energía contagiosa de las comparsas, este domingo arrancó el Desfile Nacional de Carnaval 2026 en la capital dominicana, un evento que reúne a miles de personas para celebrar la cultura, la tradición y la creatividad del pueblo.

El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo compartió en sus redes sociales el inicio de la jornada con el mensaje: “Iniciamos el Desfile Nacional de Carnaval 2026, una gran celebración de nuestra cultura, identidad y alegría dominicana”, destacando el espíritu festivo que caracteriza esta cita anual.

El desfile, organizado por el Ministerio de Cultura y la Comisión Nacional de Carnaval, recorre el malecón de Santo Domingo con la participación de comparsas de todo el país, mostrando la diversidad de personajes tradicionales como los diablos cojuelos, roba la gallina, califé y otras expresiones que forman parte del patrimonio cultural dominicano.

Además de la competencia de comparsas, el evento incluye presentaciones artísticas, música en vivo y la elección de los ganadores en distintas categorías, reafirmando el carnaval como una de las manifestaciones más auténticas de la identidad nacional.