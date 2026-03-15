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La Dirección de Desarrollo Social Supérate, durante el fin de semana llevo a cabo una activa agenda de encuentros territoriales en los municipios de Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte y Los Alcarrizos. En estos encuentros participaron 2,865 personas beneficiarias de los subsidios Aliméntate, BonoGas, BonoLuz, Aprende, Avanza, Supérate Mujer, y el Fondo de Discapacidad, entre otros, que otorga el Gobierno dominicano, a través de Superate.

Durante las jornadas, la directora general de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, Mayra Jiménez afirmó que esta iniciativa forma parte de la estrategia nacional de acompañamiento sociofamiliar integral, cuyo objetivo principal es consolidar la superación de la pobreza, la protección de derechos y el fortalecimiento de las capacidades en los hogares dominicanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, poniendo énfasis en escuchar a las personas beneficiarias desde sus realidades y necesidades.

Más de 590 mil familias reciben apoyo de Supérate en Santo Domingo

Jiménez aseguró que, en los municipios, Santo Domingo Este, Oeste y Norte Supérate impacta directamente a 590,093 familia, garantizando la seguridad alimentaria de 445,197 hogares a través del programa Aliméntate, así como, el apoyo a la economía familiar a través del subsidio BonoGas beneficiando a 378,045 y con el BonoLuz 280,600 de hogares. Además, brinda protección especial a mujeres y personas con discapacidad, acompañando a cientos de ciudadanos en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Más de 590 mil familias reciben apoyo de Supérate en Santo Domingo

En estos encuentros en el Gran Santo Domingo, decenas de participantes expusieron sus necesidades, entre ellas la ampliación en la cobertura del BonoGas, el BonoLuz, que se preste mayor atención a las personas con discapacidad, que se lleven los programas de cuidados a las personas adultas mayores, para que estas personas también, puedan recibir una pensión solidaria del Estado.

Más de 590 mil familias reciben apoyo de Supérate en Santo Domingo

En ese orden, solicitaron la ampliación de los procesos de formación a otras personas que integran las familias supérate, para que no sea solo a jefas o jefes de hogar, y asegurar oportunidades reales de empleo. Los y las presentes también expresaron los cambios que han tenido en sus vidas y sus familias a partir de la protección social que están recibiendo por parte de Supérate.

Estos espacios se conciben como un ejercicio de escucha activa y diálogo social que, no solo refuerza la transparencia y la legitimidad de la gestión pública, sino que también permite a la institución compartir sus prioridades estratégicas y reafirmar el compromiso con el bienestar de las familias bajo un enfoque de derechos, equidad territorial e inclusión social.

Las jornadas permitirán dar seguimiento a programas especializados como el de Cuidados, destinado a personas en situación de dependencia, y Supérate Mujer, el cual brinda atención integral a sobrevivientes de violencia de género y a familias que acogen a menores en orfandad por feminicidios.

Los encuentros contaron con la presencia de los diputados/as Jorge Frías y María Suárez y los regidores Antonio Félix y Juanchi Calderón de Santo Domingo Este, así como la alcaldesa, Betty Gerónimo; las diputadas Lucy De León y Patricia Núñez y los regidores Adalgisa Núñez y Tony Tejeda de Santo Domingo Norte y de los Alcarrizos estuvieron presentes el alcalde del municipio, Junior Santos; el director municipal de Palmarejo Villa Linda, José López; la regidora, Anilda Quezada y los regidores, Pablo Pérez y Josué Bello.