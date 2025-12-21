Hogar Crea Dominicano celebra la 'Navidad en Sobriedad' para promover la vida libre de adicciones

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Hogar Crea Dominicano Inc. celebró de forma simultánea en las filiales de Santo Domingo Este, del Cibao y del Sur, la denominada "Navidad en Sobriedad”, un espacio para el encuentro de residentes en tratamiento, encargados, voluntarios de la comunidad e invitados especiales, en un ambiente de confraternidad, esperanza y fortalecimiento de valores, lo que reafirma el compromiso institucional con la promoción de una vida libre de adicciones y la sana convivencia.

La actividad fue encabezada por el director ejecutivo de la organización, don Julio Manuel Díaz Capellán, y por los miembros de la Junta Directiva, quienes resaltaron la importancia de estas iniciativas como parte del proceso de rehabilitación integral y de la transformación social que impulsa la institución.

"Como cada año nos unimos para celebrar la Navidad con actividad deportiva sana, así como el disfrute de música y almuerzo; la verdad es que esta época es de muy alto riesgo para nuestros residentes", dijo Díaz Capellán.

Durante el encuentro se desarrolló un amplio programa de actividades recreativas y deportivas, que incluyó juegos de ajedrez, baloncesto, dominó y juegos lúdicos, promoviendo la integración, el trabajo en equipo, la sana competencia y el fortalecimiento de habilidades cognitivas y sociales entre los participantes, como parte del enfoque terapéutico y formativo de la institución.

La actividad contó con el patrocinio del Ministerio de Deportes; en representación del ministro Kelvin Cruz acudió Edwin Jiménez, quien resaltó la importancia del evento, al cual realizaron un importante donativo de mesas de dominó, pelotas y juegos de mesas.

"Seguiremos apoyando a Hogar Crea, a hombres y mujeres que se entregan en cuerpo y alma para reeducar; nuestro ministro de Deportes, Kelvin Cruz, ya dado muestra de apoyo al deporte aquí", dijo Jiménez.

Con “Navidad en Sobriedad”, Hogar Crea Dominicano Inc. continúa fortaleciendo su misión de servicio, rehabilitación y transformación social, llevando un mensaje de paz, esperanza y responsabilidad a las familias y comunidades del país.

Recientemente, Hogar Crea Dominicano Inc. entregó a la sociedad dominicana a 600 hombres y mujeres reeducados, quienes concluyeron con éxito el programa terapéutico, disciplinario y social que caracteriza a la institución.