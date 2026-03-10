Amor, dinero y salud: lo que el horóscopo tiene preparado para ti hoy

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

ARIES (21/03 - 20/04)

Procura invertir tu imaginación y tu capacidad inventiva en asuntos provechosos y positivos. Es sabio intentar hacer las cosas bien.

TAURO (22/04 - 21/05)

Buscarás liberarte rápidamente de tus obligaciones para llegar lo antes posible a tu hogar y disfrutar con tu pareja.

GÉMINIS (22/05 - 21/06)

Planifica tu jornada con un amplio margen de tiempo entre cada actividad, ya que hoy tenderás a demorarte en todos lados.

CÁNCER (22/06 - 21/07)

Sientes que recobras la seguridad y atraes la atención de la gente. Mejorarás las estrategias para captar más voluntades.

LEO (22/07 - 21/08)

Hoy busca ser tolerante. Con aquellos con los que no estás de acuerdo busca negociar y no tensar las relaciones.

VIRGO (22/08 - 21/09)

Complicaciones en el trabajo, descubrirás que no eres entendido y que esto causa los problemas. Sé más claro en tu comunicación.

LIBRA (22/09 - 21/10)

Tu buen gusto y la presencia del buen ánimo que caracteriza tu signo, te permitirá rejuvenecer y sentirte apto para nuevos desafíos.

ESCORPIO (22/10 - 22/11)

Los sentimientos de culpa serán moneda corriente en estos días. Recordarás viejas acciones y querrás recompensarlas.

SAGITARIO (23/11 - 21/12)

Un hermano, primo o amigo del alma te demostrará su lealtad. Deberás retribuirle de igual forma cuando te necesite.

CAPRICORNIO (22/12 - 21/01)

Cortes el riesgo de caer en el caos. Tendrás mucha energía física, pero cuídate de exigir a tu cuerpo más de lo necesario.

ACUARIO (22/01 - 21/02)

Días de ansiedad, ya que hay mucho por hacer y poco tiempo. Pon prioridades y, con calma, haz lo que tienes que hacer.

PISCIS (22/02 - 21/03)

Pon en funcionamiento tu imaginación y premia tu esfuerzo con algo que quieres desde hace tiempo. Déjate ayudar por quienes te quieren.