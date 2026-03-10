Astros
Amor, dinero y salud: lo que el horóscopo tiene preparado para ti hoy
Las energías del día favorecen los reencuentros, los balances personales y los pequeños cambios que pueden marcar la diferencia en el camino que se avecina.
ARIES (21/03 - 20/04)
Procura invertir tu imaginación y tu capacidad inventiva en asuntos provechosos y positivos. Es sabio intentar hacer las cosas bien.
TAURO (22/04 - 21/05)
Buscarás liberarte rápidamente de tus obligaciones para llegar lo antes posible a tu hogar y disfrutar con tu pareja.
GÉMINIS (22/05 - 21/06)
Planifica tu jornada con un amplio margen de tiempo entre cada actividad, ya que hoy tenderás a demorarte en todos lados.
CÁNCER (22/06 - 21/07)
Sientes que recobras la seguridad y atraes la atención de la gente. Mejorarás las estrategias para captar más voluntades.
LEO (22/07 - 21/08)
Hoy busca ser tolerante. Con aquellos con los que no estás de acuerdo busca negociar y no tensar las relaciones.
VIRGO (22/08 - 21/09)
Complicaciones en el trabajo, descubrirás que no eres entendido y que esto causa los problemas. Sé más claro en tu comunicación.
LIBRA (22/09 - 21/10)
Tu buen gusto y la presencia del buen ánimo que caracteriza tu signo, te permitirá rejuvenecer y sentirte apto para nuevos desafíos.
ESCORPIO (22/10 - 22/11)
Los sentimientos de culpa serán moneda corriente en estos días. Recordarás viejas acciones y querrás recompensarlas.
SAGITARIO (23/11 - 21/12)
Un hermano, primo o amigo del alma te demostrará su lealtad. Deberás retribuirle de igual forma cuando te necesite.
CAPRICORNIO (22/12 - 21/01)
Cortes el riesgo de caer en el caos. Tendrás mucha energía física, pero cuídate de exigir a tu cuerpo más de lo necesario.
ACUARIO (22/01 - 21/02)
Días de ansiedad, ya que hay mucho por hacer y poco tiempo. Pon prioridades y, con calma, haz lo que tienes que hacer.
PISCIS (22/02 - 21/03)
Pon en funcionamiento tu imaginación y premia tu esfuerzo con algo que quieres desde hace tiempo. Déjate ayudar por quienes te quieren.