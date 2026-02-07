¿Qué te depara el horóscopo hoy 7 de febrero 2026? Descubre los consejos para cada signo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

ARIES 20/03-21/04

Tendrás ganas de satisfacer tus necesidades personales y será con probables compras que se refieren a tu persona

TAURO 22/04-2/05

Te cuesta trabajo tener una vida estable en todos los sentidos. Te caracterizas por tu educación, pero eres desordenado en tus relaciones.

GÉMINIS 22/05-2/06

Sufrirás los efectos de pérdidas de tiempo recientes. Revelaciones en el ámbito emocional, no temas dar ese gran paso.

CÁNCER 22/06-21/07

Una persona de tu entorno familiar te ayudará en la vida social, el trabajo, el amor y los estudios. Mejor imposible aprovecha la oportunidad.

LEO 22/07-21/08

Estarás con poca paciencia desde el principio del día y tendrás discusiones con tu pareja por trivialidades.

VIRGO 22/08-21/09

Que los recientes sinsabores sentimentales no acaben con tu ya golpeada autoestima. Aprende a quererte un poco más.

LIBRA 22/09-21/10

Pasarán las horas y serás totalmente incapaz de lograr expresar tus sentimientos abiertamente por aquella persona especial.

ESCORPIO 22/10-22/1

El fuego de la conquista no debe apagarse por más que la relación lleve ya mucho tiempo de formada. Busca reinventarte

SAGITARIO 23/1-21/12

Estarás con ganas de responder a grandes desafíos, pero sin los recursos necesarios. Paciencia, todo llega a su debido tiempo.

CAPRICORNIO 2/12-2/01

Las emociones tomarán el timón de tus decisiones en el día de hoy. Te sentirás completa y profumdamente sensible.

ACUARIO 22/01-21/02

No dudes en pedir socorro a tus amigos más cercanos cuando tu situación se complique en demasía. Confía en ellos.

PISCIS 22/02-21/03

En el trabajo pueden producirse algunos retrasos. Puede que te responsabilicen por ello, pero trata de tener calma.