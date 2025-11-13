Horóscopo de hoy 13 de noviembre: salud, dinero y amor según los astros

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

ARIES 21/03-21/04

Las consecuencias de haber tenido una semana holgada se están comenzando a hacer notar hoy. El trabajo no desaparece solo.

TAURO 22/04-21/05

Los avances en la vida sedan poco a poco. No pierdas la fe en ti mismo bajo ninguna circunstancia, confía en tus habilidades y alcanzarás tus metas.

GÉMINIS 22/05-21/06

Deberás dejar de lado la antigua vida de fiestas y juergas si pretendes tener éxito en una relación formal a largo plazo.

CÁNCER 22/06-21/07

Magníficos aspectos para lo relacionado con las actividades de importación y exportación, y para las relaciones con el exterior.

LEO 22/07-21/08

Existen ocasiones en las que es posible usar los problemas en nuestro beneficio. Aprovéchalos en cada oportunidad que tengas.

VIRGO 22/08-21/09

Deberás mostrar firmeza en tus decisiones, esta será la única manera en la que lograrás ganarte el respeto de los demás.

LIBRA 22/09-21/10

Jornada especial para celebrar reuniones sociales o con parejas amigas. Vivirás gratos momentos entre tus seres queridos.

ESCORPIO 22/10-22/11

Sentirás la tensión en el aire al acercarse tus fechas de fin de proyecto. No te apresures en terminar, asegura la perfección.

SAGITARIO 23/11-21/12

Sé más tolerante con las personas mayores porque ellos no se mueven al mismo ritmo que tú. Tenles paciencia.

CAPRICORNIO2/12-21/01

Hoy es un día ideal para estar en compañía de amigos o seres queridos, para que puedan

alegrarte la jornada.

ACUARIO 22/01-21/02

Aprende a distinguir tus sentimientos. No es lo mismo amar a alguien que encapricharse con alguien.

PISCIS 22/02-21/03

El ambiente laboral estará muy competitivo y lo mejor es que te muevas con cuidado, porque algunos están dispuestos a todo.