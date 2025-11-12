Este es el horóscopo de este miércoles 12 de noviembre del 2025
ARIES 21/03-21/04
Visitas inesperadas caerán de improviso a tu vida. Aprovecha para tener una relajadora reunión social. Procura relajarte.
TAURO 22/04-21/05
Tu terquedad a la hora de tomar consejos te hará cometervarios errores y descubrir lo advertido por tu propia cuenta.
GÉMINIS 22/05-21/06
Aunque hoy te digan que debes hacer A, tú haz B. No
hagas caso a lo que te digan los demás, actúa según tu instinto.
CÁNCER 22/06-21/07
Deja de lado los temores de enfrentar el futuro por ti mismo. Siempre es difícil abrirse paso en la vida, pero nunca imposible.
LEO 22/07-21/08
No dejes que te convenzan con argumentos poco serios. Lo mejor es que tengas criterio propio a la hora de tomar decisiones.
VIRGO 22/08-21/09
Tus ideas están un poco obsoletas y pronto lo descubrirás al quedar mal parado frente a otras personas. Abre tu mente.
LIBRA 22/09-21/10
La tristezay desesperanza te invadirán durante la jornada
de hoy. No tomes decisiones afectado por ellos. Espera un poco más.
ESCORPIO 22/10-22/11
El tiempo dedicado a los sentimientos no está desperdiciado. Necesitas alcanzar el balance en tu vida o experimentarás la soledad.
SAGITARIO 23/11-21/12
Los cables se cruzany hay posibilidades de que los demás tomen las cosas con un sentido equivocado.
CAPRICORNIO 2/12-2/01
Te ruborizarás ante las palabras halagadoras de alguien
muy importante para ti. Reconocerán talentos innatos en ti.
ACUARIO 22/01-21/02
No te sientas el centro del mundo, porque pronto descubrirás que apenas eres uno más del montón. No te engañes.
PISCIS 22/02-21/03
Te apetecerá disfrutar de encuentros gastronómicos
con amigos y allegados. Compartirás charlas de los más diversos temas. Goce.