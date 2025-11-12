Santo Domingo 25ºC / 30ºC
Este es el horóscopo de este miércoles 12 de noviembre del 2025

Melissa Correa

ARIES 21/03-21/04

Visitas inesperadas caerán de improviso a tu vida. Aprovecha para tener una relajadora reunión social. Procura relajarte.

TAURO 22/04-21/05

Tu terquedad a la hora de tomar consejos te hará cometervarios errores y descubrir lo advertido por tu propia cuenta.

GÉMINIS 22/05-21/06

 Aunque hoy te digan que debes hacer A, tú haz B. No

hagas caso a lo que te digan los demás, actúa según tu instinto.

CÁNCER 22/06-21/07

Deja de lado los temores de enfrentar el futuro por ti mismo. Siempre es difícil abrirse paso en la vida, pero nunca imposible.

LEO 22/07-21/08

No dejes que te convenzan con argumentos poco serios. Lo mejor es que tengas criterio propio a la hora de tomar decisiones.

VIRGO 22/08-21/09

Tus ideas están un poco obsoletas y pronto lo descubrirás al quedar mal parado frente a otras personas. Abre tu mente.

LIBRA 22/09-21/10

La tristezay desesperanza te invadirán durante la jornada

de hoy. No tomes decisiones afectado por ellos. Espera un poco más.

ESCORPIO 22/10-22/11

El tiempo dedicado a los sentimientos no está desperdiciado. Necesitas alcanzar el balance en tu vida o experimentarás la soledad.

SAGITARIO 23/11-21/12

Los cables se cruzany hay posibilidades de que los demás tomen las cosas con un sentido equivocado.

CAPRICORNIO 2/12-2/01

Te ruborizarás ante las palabras halagadoras de alguien

muy importante para ti. Reconocerán talentos innatos en ti.

ACUARIO 22/01-21/02

No te sientas el centro del mundo, porque pronto descubrirás que apenas eres uno más del montón. No te engañes.

PISCIS 22/02-21/03

Te apetecerá disfrutar de encuentros gastronómicos

con amigos y allegados. Compartirás charlas de los más diversos temas. Goce.

Sobre el autor

Melissa Correa

Licenciada en ComunicaciónSocial y Community Manager, con maestría en Docencia y Gestión Universitaria. Nominada al Premio Nacional de Periodismo Digital 2023. Su dedicación y presencia en múltiples plataformas la han convertido en una figura reconocida en el ámbito periodístico dominicano.

