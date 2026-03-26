Predicciones
Horóscopo de hoy 26 de marzo 2026: consejos para cada signo y cómo enfrentar los desafíos cotidianos
Hoy, los astros guían tus pasos: consejos para cada signo. ¡Descubre lo que el horóscopo tiene reservado para ti!
ARIES 21/03-21/04
Tu capacidad de comunicación estará a flor de piel. Sin embargo, trata de no hablar de más por- que develarás cosas que no debías.
TAURO 22/04-27/05
No tomes al ple de la letra los comentarios que te hacen sobre un colega. Cuídate de la gente que se te acerca
GÉMINIS 22/05-2/06
La inspiración se hará presen te en la cocina. Invitarás a tus amigos a cenar y todos elogiarán tus creaciones culinarias.
CÁNCER 22/06-2/07
Estar en las buenas y en las malas será el lema de hoy. Un amigo necesitará tu ayuda y tus consejos, no lo dejes solo.
LEO 22/07-21/08
Deberás atravesar situaciones muy complicadas desde muy temprano en la mañana. Esto te dejará tensionado para todo el día.
VIRGO 22/08-21/09
Sentirás que es el momento indicado para intentar una aproximación a amigos cercanos de quien este alejaras recientemente.
LIBRA 22/09-2/10
No dejes que el orgullo sea tu consejero a la hora de decidir si reparas vínculos rotos recientemente. Escucha a tu corazón.
ESCORPIO 220-22/11
Te será imposible mirar en otra dirección cuando veas que las consecuencias de tus acciones afectarán también a seres queridos.
SAGITARIO 23/11-2012
Ciertos cambios pese a ser muy difíciles de realizar valen el esfuerzo invertido. Intenta no flaquear ahora.
CAPRICORNIO2/12-21/01
No hagas de un grano de arena un desierto. Que los problemas cotidianos no compliquen tu día, delega responsabilidades.
ACUARIO 22/01-21/02
Los conflictos familiares darán un giro inesperado cuando alguien reconozca que tú tenías razón. Pero no caigas en la soberbia.
PISCIS 22/02-21/03
Existen muchas probabilidades que a causa de una decisión trascendente termines peleado con un familiar cercano.