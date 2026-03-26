Horóscopo de hoy 26 de marzo 2026: consejos para cada signo y cómo enfrentar los desafíos cotidianos

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ARIES 21/03-21/04

Tu capacidad de comunicación estará a flor de piel. Sin embargo, trata de no hablar de más por- que develarás cosas que no debías.

TAURO 22/04-27/05

No tomes al ple de la letra los comentarios que te hacen sobre un colega. Cuídate de la gente que se te acerca

GÉMINIS 22/05-2/06

La inspiración se hará presen te en la cocina. Invitarás a tus amigos a cenar y todos elogiarán tus creaciones culinarias.

CÁNCER 22/06-2/07

Estar en las buenas y en las malas será el lema de hoy. Un amigo necesitará tu ayuda y tus consejos, no lo dejes solo.

LEO 22/07-21/08

Deberás atravesar situaciones muy complicadas desde muy temprano en la mañana. Esto te dejará tensionado para todo el día.

VIRGO 22/08-21/09

Sentirás que es el momento indicado para intentar una aproximación a amigos cercanos de quien este alejaras recientemente.

LIBRA 22/09-2/10

No dejes que el orgullo sea tu consejero a la hora de decidir si reparas vínculos rotos recientemente. Escucha a tu corazón.

ESCORPIO 220-22/11

Te será imposible mirar en otra dirección cuando veas que las consecuencias de tus acciones afectarán también a seres queridos.

SAGITARIO 23/11-2012

Ciertos cambios pese a ser muy difíciles de realizar valen el esfuerzo invertido. Intenta no flaquear ahora.

CAPRICORNIO2/12-21/01

No hagas de un grano de arena un desierto. Que los problemas cotidianos no compliquen tu día, delega responsabilidades.

ACUARIO 22/01-21/02

Los conflictos familiares darán un giro inesperado cuando alguien reconozca que tú tenías razón. Pero no caigas en la soberbia.

PISCIS 22/02-21/03

Existen muchas probabilidades que a causa de una decisión trascendente termines peleado con un familiar cercano.