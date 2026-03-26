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El alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, denunció una presunta agresión física perpetrada por un grupo de hombres de nacionalidad haitiana contra el zacateca (encargado) del cementerio municipal, y advirtió a las autoridades castrenses, policiales y de Migración que ya no requiere su ayuda para evitar situaciones similares.

“Es lo que hemos estado denunciando todo el tiempo. El problema es que nosotros hemos pedido ayuda a la Policía, a Migración, a otras instituciones que tienen fuerza para ayudarnos con el tema de la vigilancia aquí en el cementerio y otros puntos, pero a los primeros días que nosotros hacemos la denuncia, ellos actúan y luego nos sueltan en banda. Yo le digo ya a la Policía, al Ejército, a las instituciones, que nosotros ya no necesitamos la ayuda de ellos”, pronunció el edil este miércoles ante miembros de la prensa.

Ataque a encargado de cementerio en Dajabón desata advertencia del alcalde a autoridades

Riverón indicó que el ayuntamiento, “a partir de ahora”, asumirá de “manera responsable” la vigilancia tanto del camposanto como de otros puntos de la zona fronteriza.

“El haitiano que encontremos aquí en el cementerio en la noche, no sabemos qué va a pasar con él”, enfatizó.

En cuanto al estado de salud del zacateca, quien no fue identificado, el alcalde comunicó que se encuentra en muy malas condiciones.

“Ahora le están haciendo unos estudios y me están hablando ya de que va a ser posibilidad que sea referido hacia un hospital en Santiago. Esto da pena”, pronunció.