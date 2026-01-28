Este es el horóscopo de hoy miércoles 28 de enero 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

ARIES (21/03 - 21/04)

Las actividades creativas te proporcionan serenidad hoy, quizás no tendrás paciencia para ocuparte de los detalles de último minuto.

TAURO (22/04 - 21/05)

Se presenta un buen momento para comprometerte a objetivos e ideales que tendrán buenos resultados. Sorpresa en camino.

GÉMINIS (22/05 - 21/06)

Acercamientos inesperados. Te invitarán a clubes, centros artísticos, literarios y deportivos, y conocerás personas que te deslumbrarán.

CÁNCER (22/06 - 21/07)

Los más talentosos del signo estarán en condiciones de lucirse de una manera original ante el público. Te amararán las cámaras.

LEO (22/07 - 21/08)

Deberás dejar de lado inseguridades en tu personalidad si pretendes superar la precaria situación en la que te encuentras atrapado.

VIRGO (22/08 - 21/09)

Vivirás situaciones un tanto exageradas. Tenderás a dejar pasar los detalles poco importantes. Ten cuidado con las finanzas.

LIBRA (22/09 - 21/10)

Cuando te encuentres en un terreno desconocido, no te cierres. Ciertas personas te probarán, pero saldrás airoso de la prueba.

ESCORPIO (22/10 - 22/11)

Tus deseos y opiniones pasarán a primer plano. Beneficios de dinero y afectos. Planes para el futuro que se consolidan.

SAGITARIO (23/11 - 21/12)

Diferentes motivos demandarán toda tu atención. Hay circunstancias que te pueden favorecer si sabes lo que buscas y cómo lo buscas.

CAPRICORNIO (22/12 - 21/01)

Quienes se dedicarán al comercio tendrán un día excelente. Tendrán que evitar tácticas que involucren presiones.

ACUARIO (22/01 - 21/02)

Si no estás conforme con el contexto en el que vives, recuerda que no te encuentras atado. Nunca es tarde para cambiar de aire.

PISCIS (22/02 - 21/03)

Sumérgete en aquellas inquietudes intelectuales. Lo que has creído que era un hobbie puede convertirse en un oficio.