Horóscopo de hoy: señales que podrían cambiar tu día

ARIES (21/03 - 21/04)

Cometerás errores al juzgar a ciertos amigos cercanos de forma muy dura. Deberás poner de ti para recuperar sus afectos.

TAURO (22/04 - 21/05)

Una llamada inesperada cambia tus planes repentinamente. Una visita llega a tu casa para hacerte ver algunas cosas de otra manera.

GÉMINIS (22/05 - 21/06)

Hay algunos roces en tu entorno y suficiente diversión para esta noche. Alguien muy admirado te dará finalmente el ansiado sí.

CÁNCER (22/06 - 21/07)

Buen día para obtener acuerdos en reuniones, tu poder de convencimiento está muy fuerte. Deberás usar tu intuición.

LEO (22/07 - 21/08)

El destino te bendecirá con la suerte necesaria para un gran descubrimiento en el área emocional. Prepárate para grandes cambios.

VIRGO (22/08 - 21/09)

Tu tendencia a actuar primero y pensar después te ha puesto en una complicación nuevamente. Medita respecto a tus acciones.

LIBRA (22/09 - 21/10)

Pronóstico tormentoso. Algo nervioso, estresado y con decisiones muy apresuradas. No olvides que no estás solo.

ESCORPIO (22/10 - 22/11)

Pronto las emociones se acomodan. Ganarás una batalla personal. Será una dulce victoria que te dará mayor libertad de pareja.

SAGITARIO (23/11 - 21/12)

Te volverás loco buscando una respuesta que no estás dispuesto a aceptar. Deberás ceder en ciertas actitudes.

CAPRICORNIO (22/12 - 21/01)

Surgirá la posibilidad de viajes por asuntos laborales o personales. Conocerás mucha gente y la pasarás de maravillas.

ACUARIO (22/01 - 21/02)

Hoy será importante que recuerdes que siempre habrá piedras en el camino. El seguir siempre adelante te llevará la vida que deseas.

PISCIS (22/02 - 21/03)

Día de reencuentros con personas de tu pasado. Te replantearás las razones detonantes de distanciamientos con ellas.