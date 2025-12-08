El horóscopo de este lunes 8 de diciembre 2025

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

* ARIES (21/03 - 21/04): Alguien que te quiere mucho te dará una sorpresa. Tendrás la oportunidad de reír y divertirte junto con tus amigos.

* TAURO (22/04 - 21/05): Busca una válvula de escape a través de un viaje, un paseo con amigos o al menos una salida al cine.

* GÉMINIS (22/05 - 21/06): Busca alguna disciplina que ayude a tu relajación o podrías empezar a sufrir los efectos del estrés del momento. Tómate tiempo para el descanso.

* CÁNCER (22/06 - 21/07): Deberás tomarte un tiempo

en el día de hoy para consultar a un médico acerca de ciertas dolencias que te aquejan.

* LEO (22/07 - 21/08): Solo encontrarás fuerzas en

ti para dedicarlas a compartir momentos en pareja. Te sentirás abrumado por las responsabilidades.

* VIRGO (22/08 - 21/09): Novedades más que positivas

harán blanco en tu jornada en el día de hoy. Finalmente empiezas la recuperación económica deseada.

* LIBRA (22/09 - 21/10): Evita los viajes largos, te cau-

sarán fatiga y frustración. Aplázalos hasta la semana que viene que estarás en mejores condiciones.

* ESCORPIO (22/10 - 22/11): Marcada tendencia a cometer errores de juicio en la jornada de hoy. Buen día para sorprender a tu pareja con cambios.

* SAGITARIO (23/11 - 21/12): Tu semblante estará en decadencia debido a que no te preocuparás mucho por tu imagen personal. No te abandones.

* CAPRICORNIO (22/12 - 21/01): Esta semana intenta salir, estar en contacto con el sol, con tus mascotas, porque le hará muy bien a tu alma.

* ACUARIO (22/01 - 21/02): Te verás invadido por la mala suerte, esto pondrá en vilo tu confianza en ti mismo y te hará bajar los brazos. Continúa, no cejes.

* PISCIS (22/02 - 21/03): No podrás satisfacer a todos al mismo tiempo. Deberás elegir entre una atención con tu pareja o la total dedicación al trabajo.