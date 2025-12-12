Vivir
El horóscopo de este viernes 12 de diciembre 2025
ARIES 21/03 - 21/04
Te dedicarás a asuntos domésticos y familiares, poner en orden tu casa te mantendrá ocupado. Invitaciones informales.
TAURO 22/04 - 21/05
Si eres de los que ama el arte, la expresión y el color, serás un coleccionista de las cosas que vas juntando en tus viajes.
GÉMINIS 22/05 - 21/06
Este tiempo es propicio para dar rienda suelta a tu creatividad y experimentar en tu vida privada. Deja las estructuras de lado.
CÁNCER 22/06 - 21/07
Comenzarás a ver ciertos aspectos de tu vida desde un punto de vista completamente diferente a partir de la jornada de hoy.
LEO 22/07 - 21/08
Momento más favorable para pasar tiempo con tus amigos que para tus ambiciones. Alguien no estará de humor para escucharte.
VIRGO 22/08 - 21/09
Deberás hacer algo para cambiar tu postura actual en lo que a el amor se refiere, o acabarás completamente solo.
LIBRA 22/09 - 21/10
Amas los desafíos y para concretar tus sueños eres incorruptible contigo mismo. Trabajas como una hormiga para conseguirlos.
ESCORPIO 22/10 - 22/11
Algunos problemas familiares te preanuncian una situación de depresión. Tendrás que luchar con todas tus energías.
SAGITARIO 23/11 - 21/12
Te marearás con tus propios pensamientos en tanto que cambiarás de parecer hora a hora. Sé prudente al realizar tus actividades.
CAPRICORNIO 2/12 - 21/01
Una importante noticia te pondrá en un estado de nerviosismo y de ansiedad. Sólo la serenidad será la herramienta más efectiva.
ACUARIO 22/01 - 21/02
Deberás tomar una decisión importante en unión de otros parientes. No te precipites decidiendo por los demás, piensa claramente.
PISCIS 22/02 - 21/03
Determinación y paciencia, inteligencia e instinto, el universo está hoy en tus manos. Romperás con todos los prejuicios.