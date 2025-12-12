Santo Domingo 0ºC / 0ºC
El horóscopo de este viernes 12 de diciembre 2025

ARIES 21/03 - 21/04

Te dedicarás a asuntos domésticos y familiares, poner en orden tu casa te mantendrá ocupado. Invitaciones informales.

TAURO 22/04 - 21/05

Si eres de los que ama el arte, la expresión y el color, serás un coleccionista de las cosas que vas juntando en tus viajes.

GÉMINIS 22/05 - 21/06

Este tiempo es propicio para dar rienda suelta a tu creatividad y experimentar en tu vida privada. Deja las estructuras de lado.

CÁNCER 22/06 - 21/07

Comenzarás a ver ciertos aspectos de tu vida desde un punto de vista completamente diferente a partir de la jornada de hoy.

LEO 22/07 - 21/08

Momento más favorable para pasar tiempo con tus amigos que para tus ambiciones. Alguien no estará de humor para escucharte.

VIRGO 22/08 - 21/09

Deberás hacer algo para cambiar tu postura actual en lo que a el amor se refiere, o acabarás completamente solo.

LIBRA 22/09 - 21/10

Amas los desafíos y para concretar tus sueños eres incorruptible contigo mismo. Trabajas como una hormiga para conseguirlos.

ESCORPIO 22/10 - 22/11

Algunos problemas familiares te preanuncian una situación de depresión. Tendrás que luchar con todas tus energías.

SAGITARIO 23/11 - 21/12

Te marearás con tus propios pensamientos en tanto que cambiarás de parecer hora a hora. Sé prudente al realizar tus actividades.

CAPRICORNIO 2/12 - 21/01

Una importante noticia te pondrá en un estado de nerviosismo y de ansiedad. Sólo la serenidad será la herramienta más efectiva.

ACUARIO 22/01 - 21/02

Deberás tomar una decisión importante en unión de otros parientes. No te precipites decidiendo por los demás, piensa claramente.

PISCIS 22/02 - 21/03

Determinación y paciencia, inteligencia e instinto, el universo está hoy en tus manos. Romperás con todos los prejuicios.

