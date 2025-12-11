Vivir
Este es el horóscopo de este jueves 12 de diciembre del 2025
ARIES 21/03 - 21/04
Reuniones y viajes de importancia donde conocerás a interesantes personas relacionadas con tu actividad laboral.
TAURO 22/04 - 21/05
Es probable que tengas que tramitar importantes documentos o realizar gestiones judiciales o administrativas.
GÉMINIS 22/05 - 21/06
Hoy podría surgir una disputa. No sabrás organizarte durante tu vida cotidiana y podrás vivir pequeños problemas que molestarán.
CÁNCER 22/06 - 21/07
En el día de hoy no se prevé ningún sobresalto. Igualmente ten cuidado con los accidentes ya que estás propenso a que te ocurra uno.
LEO 22/07 - 21/08
Una y otra vez te sucede que tu magnetismo personal contribuye a que alcances el éxito y tus esfuerzos se vean coronados.
VIRGO 22/08 - 21/09
Tendrás que tener cuidado con las amistades mentirosas e hipócritas, las cuales podrían aprovecharse de tu bondad.
LIBRA 22/09 - 21/10
Si sigues con tu enfoque actual, una amistad corre peligro. Aunque no lo haces intencionalmente, tu amigo siente que lo descuidas.
ESCORPIO 22/10 - 22/11
Tendrás algunos problemas de salud, dolores de cabeza, infecciones e inflamaciones. Riesgo alto de accidentes.
SAGITARIO 23/11 - 21/12
Querrás tener tiempo para estar con un amigo que no has visto desde hace mucho. Recibirás una invitación a una reunión especial.
CAPRICORNIO 2/12 - 21/01
Hay fuerzas que retrasarán tu llegada a las metas propuestas. La situación presente corre el riesgo de desequilibrarse.
ACUARIO 22/01 - 21/02
No pierdas la paciencia y dejes que tu ímpetu arruine las posibilidades de iniciar una relación fructífera. Controla tus impulsos.
PISCIS 22/02 - 21/03
Surgirán cambios drásticos, que no tenías previstos. Trata de reacomodar tu vida a las nuevas situaciones, no desesperes.