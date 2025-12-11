Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Este es el horóscopo de este jueves 12 de diciembre del 2025

ARIES 21/03 - 21/04

Reuniones y viajes de importancia donde conocerás a interesantes personas relacionadas con tu actividad laboral.

TAURO 22/04 - 21/05

Es probable que tengas que tramitar importantes documentos o realizar gestiones judiciales o  administrativas.

GÉMINIS 22/05 - 21/06

Hoy podría surgir una disputa. No sabrás organizarte durante tu vida cotidiana y podrás vivir pequeños problemas que molestarán.

CÁNCER 22/06 - 21/07

En el día de hoy no se prevé ningún sobresalto. Igualmente ten cuidado con los accidentes ya que estás propenso a que te ocurra uno.

LEO 22/07 - 21/08

Una y otra vez te sucede que tu magnetismo personal contribuye a que alcances el éxito y tus esfuerzos se vean coronados.

VIRGO 22/08 - 21/09

Tendrás que tener cuidado con las amistades mentirosas e hipócritas, las cuales podrían aprovecharse de tu bondad.

LIBRA 22/09 - 21/10

Si sigues con tu enfoque actual, una amistad corre peligro. Aunque no lo haces intencionalmente, tu amigo siente que lo descuidas.

ESCORPIO 22/10 - 22/11

Tendrás algunos problemas de salud, dolores de cabeza, infecciones e inflamaciones. Riesgo alto de accidentes.

SAGITARIO 23/11 - 21/12

Querrás tener tiempo para estar con un amigo que no has visto desde hace mucho. Recibirás una invitación a una reunión especial.

CAPRICORNIO 2/12 - 21/01

Hay fuerzas que retrasarán tu llegada a las metas propuestas. La situación presente corre el riesgo de desequilibrarse.

ACUARIO 22/01 - 21/02

No pierdas la paciencia y dejes que tu ímpetu arruine las posibilidades de iniciar una relación fructífera. Controla tus impulsos.

PISCIS 22/02 - 21/03

Surgirán cambios drásticos, que no tenías previstos. Trata de reacomodar tu vida a las nuevas situaciones, no desesperes.

