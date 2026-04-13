The New Mambo sigue brillando con 'La Silla Eléctrica' y nueva gira por Estados Unidos

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Santiago, RD.– La agrupación típica The New Mambo continúa consolidándose como una de las propuestas más sólidas del merengue tradicional, manteniéndose por casi 18 años en el gusto popular y reafirmando su conexión con el público dentro y fuera del país.

Su más reciente éxito musical, “La Silla Eléctrica”, ha sido clave en este nuevo impulso, posicionándolos de manera destacada entre los seguidores del merengue típico y fortaleciendo su presencia en tarima, emisoras y plataformas digitales.

La agrupación es liderada por José Osvaldo Arias, conocido artísticamente como Moda Güira, quien ha sido pieza fundamental en la identidad y evolución del proyecto, apostando siempre a la calidad musical y al respeto por las raíces del género.

Gracias al respaldo constante del público, The New Mambo se prepara para emprender una nueva gira por todo Estados Unidos en este 2026, llevando su energía, carisma y repertorio a las comunidades dominicanas y amantes del merengue típico en territorio norteamericano.

Con casi dos décadas de trayectoria, la agrupación demuestra que la constancia, el talento y la fidelidad a su esencia siguen siendo la fórmula perfecta para permanecer en el corazón del público.