Madre de Brianna Genao difunde emotivo video tras 22 días de desaparición

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Yessica Gonzáles, madre de Brianna Genao, conmovió a usuarios de la red social Instagram al compartir ayer un emotivo video de la niña de apenas tres años, quien este viernes cumple 23 días desaparecida.

En las imágenes, que en solo 10 horas de publicadas superaron las 26 mil reproducciones y generaron más de dos mil comentarios, se ve a Brianna en distintos momentos de su vida, llenos de ternura: celebrando uno de sus cumpleaños, riendo y bailando junto a su progenitora y otros familiares, y disfrutando con inocencia de la playa y los animales, recuerdos que hoy duelen y sostienen la esperanza de su aparición.

“Aunque tus pasos no estén conmigo, mi amor te busca en cada amanecer; vives en mi oración, en mi esperanza, y en cada latido que no se rinde. Aunque el silencio duela, mi corazón te llama y espera tu regreso”, escribió Yessica Gonzáles al lado del audiovisual.

La menor fue vista por última vez el pasado 31 de diciembre de 2025, alrededor de las 5:00 de la tarde, cuando jugaba con otros niños en una vivienda de dos niveles, de color verde, ubicada en la comunidad de Barrero, en la provincia de Puerto Plata.

Cabe recordar que el pasado 19 de enero la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una alerta amarilla por la desaparición de Brianna.

En su portal web, Interpol indicó que la niña podría haber viajado a los Estados Unidos.