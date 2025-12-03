¿Cómo estará tu día hoy?
Lea aquí el horóscopo de este miércoles 3 de diciembre del 2025
Vive la vida ahora intensamente, no permitas, no te des permiso para malgastar tu valioso tiempo.
Ahorra más que nunca ahora! 34-53
Tauro
Cuida la paz de tu casa, evita las confrontaciones. Mantén un ambiente de equilibrio y la prosperidad florecerá! 56-27
Géminis
La paciencia te enseñará que en verdad podrás lograrlo todo con ella, cuida tu ánimo y tu energía y persevera hasta triunfar en todo. 14-55
Cáncer
Piensa positivo, actúa positivo y habla positivo, recuerda que tus obras serán la cosecha de lo que has verdaderamente sembrado. 84-12
Leo
Cuida tu paz más que nunca, esos momentos de armonía en tu hogar, y verás como dentro de la tranquilidad logras el éxito esperado. 11-39
Virgo
Dejarás atrás los tiempos difíciles, los momentos tensos, las dificultades, esta será una semana de paz y armonía y abundancia. 13-46
Libra
Dias bonitos, en el amor, estarás amándote más que nunca, cuidando tu paz, cuidando tu entorno, cuidando tu hogar y tu familia. 09-03
Escorpio
Estarás tomando distancia de todo lo que no te conviene incluyendo familiares, incluyendo amistades que en verdad no te suman. 36-07
Sagitario
Estarás confiando en tu futuro, tendrás visiones de lo que quieres, y verdaderamente lo lograrás! En el amor días hermosos, días felices! 44-27
Capricornio
Una semana con muchas situaciones que resolver, mucho trabajo, mucho estrés, pero al final tendrás frutos maravillosos! 17-85
Acuario
En el amor bendiciones, momentos lindos, un proyecto de vida juntos! En el trabajo darás un giro maravilloso, tu vida cambiará! 63-72
Piscis
Tiempo de encuentros memorables con personas que extrañabas mucho; en el trabajo un episodio creará una confrontación difícil. 44-28
Las predicciones son hechas por Juan Jiménez Coll, vidente, tarotista, arquitecto, quiromante, espiritista, e intérprete de sueños.
Las predicciones con 95% aciertos y válidas por la semana completa!.
