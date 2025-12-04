La inseguridad preocupa al 71% de los compradores

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El alto volumen de clientes en tiendas y plataformas online, por motivo de Black Friday y la campaña de Navidad, exige planes de seguridad que no solo cubran el riesgo operacional, sino que activen la confianza del consumidor. Esto según el gerente general de Grupo EULEN en República Dominicana y Panamá, Antonio Pérez, quien asegura que según un estudio, el 71% de los compradores de la región se declara preocupado por la inseguridad en las tiendas que frecuenta.

"Los datos de 2025 confirman que la seguridad es un factor de competitividad. Una gestión de riesgos bien calibrada, que evite la fricción en la compra y garantice la tranquilidad del cliente, se traduce directamente en un mayor tiempo de permanencia en la tienda y, por ende, un aumento en el volumen de ventas", explica Pérez.

Las transacciones realizadas con medios de pago como Visa durante el Black Friday 2024 en República Dominicana registraron un aumento superior al 15% respecto al mismo período en 2023, según reportes de Visa Consulting & Analytics (VCA). El especialista plantea la seguridad híbrida para garantizar la prevención, que combine vigilancia, disuasión e inteligencia tecnológica.

“Hay que contar con vigilantes profesionales capacitados en gestión de afluencias, vigilancia discreta y disuasión activa en centros comerciales y retailers. A esto se le suma videovigilancia inteligente con videoanálisis para la detección proactiva de patrones sospechosos, gestionado desde el Centro de Control de Seguridad Integral (CCSI). Por último, estaría un refuerzo de la seguridad en almacenes y centros de distribución, que experimentan un aumento crítico en el movimiento de mercancías en esta época”, apunta.