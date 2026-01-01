Estos son los signos más afortunados para recibir el 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En este 2026 3 signos del Zodiaco tendrán mayor fortuna según la astrología.

Estamos hablando de Leo, Géminis y Sagitario. Además, otros podrán disfrutar de dicha suerte como es el caso de Cáncer y Acuario.

Según señala el portal TV Azteca, el signo Leo será uno de los signos que dominará en el 2026.

El primero de julio, Júpiter entrará en su signo y se quedará ahí hasta que finalice el año. Esto creará una ola de magnetismo, liderazgo y oportunidades qué pocos podrán igualar.

Mientras, que el 31 de agosto estará el trígono Júpiter-Saturno que llevará a las metas a largo Plazo Consolidadas y en noviembre habrá una conjunción de Marte- Júpiter lo que llevará a carisma, poder y liderazgo imparable.

La página web resalta además lo bueno que le espera a Geminis, quien tendrá un año de ideas brillantes, decisiones audaces y una revolución personal inevitable.

DineroFuente externa

Urano transitará a su signo desde mayo por lo que iluminarás su mente como nunca. También tenemos que tener en cuenta que en enero Marte-Plutón dará poder mental y comunicaciones estratégica.

También en mayo habrá una conjunción Sol-Urano que iniciará un nuevo camino. Por último en el verano habrá aspectos de Venus -Júpiter y Marte- Urano que dejarán una abundancia emocional y acciones decisivas.

Ya para Sagitario se convertirá en un imán del éxito en el año 2026. TV Azteca dice que en enero Marte- Plutón se unirán para darle fuerza a convicción y liderazgo. Para febrero Saturno-Neptuno activarán la organización de metas a largo Plazo.

En agosto el trígono de Júpiter y Saturno apoyan para materializar grandes ideas. Por último noviembre tendrá a Marte y Júpiter en Leo por lo que le regalarán oportunidades globales.