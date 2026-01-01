Buenos augurios para el nuevo año
Estos son los signos más afortunados para recibir el 2026
El inicio del 2026 llega cargado de movimientos astrales que prometen abrir caminos, traer oportunidades y marcar nuevos comienzos para algunos signos del zodiaco.
En este 2026 3 signos del Zodiaco tendrán mayor fortuna según la astrología.
Estamos hablando de Leo, Géminis y Sagitario. Además, otros podrán disfrutar de dicha suerte como es el caso de Cáncer y Acuario.
Según señala el portal TV Azteca, el signo Leo será uno de los signos que dominará en el 2026.
El primero de julio, Júpiter entrará en su signo y se quedará ahí hasta que finalice el año. Esto creará una ola de magnetismo, liderazgo y oportunidades qué pocos podrán igualar.
Mientras, que el 31 de agosto estará el trígono Júpiter-Saturno que llevará a las metas a largo Plazo Consolidadas y en noviembre habrá una conjunción de Marte- Júpiter lo que llevará a carisma, poder y liderazgo imparable.
La página web resalta además lo bueno que le espera a Geminis, quien tendrá un año de ideas brillantes, decisiones audaces y una revolución personal inevitable.
Urano transitará a su signo desde mayo por lo que iluminarás su mente como nunca. También tenemos que tener en cuenta que en enero Marte-Plutón dará poder mental y comunicaciones estratégica.
También en mayo habrá una conjunción Sol-Urano que iniciará un nuevo camino. Por último en el verano habrá aspectos de Venus -Júpiter y Marte- Urano que dejarán una abundancia emocional y acciones decisivas.
Ya para Sagitario se convertirá en un imán del éxito en el año 2026. TV Azteca dice que en enero Marte- Plutón se unirán para darle fuerza a convicción y liderazgo. Para febrero Saturno-Neptuno activarán la organización de metas a largo Plazo.
En agosto el trígono de Júpiter y Saturno apoyan para materializar grandes ideas. Por último noviembre tendrá a Marte y Júpiter en Leo por lo que le regalarán oportunidades globales.