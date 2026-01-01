Horóscopo 2026: predicciones completas para cada signo en amor, trabajo y dinero

Publicado por Melissa Correa Creado: Actualizado:

Para quienes creen en la astrología, cada fin de año trae la posibilidad de nuevos ciclos. En ese sentido, el tarotista Juan Jiménez Coll dio a conocer lo que te depara el futuro para este nuevo año 2026, en función de tu signo zodiacal.

A continuación sus predicciones:

Aries

Eres el fuego del zodíaco, la llama más ardiente, y este año estarás precisamente emprendiendo negocios para ganar más dinero y abundancia que nunca. Tu trabajo será fuente y lugar de paz y armonía, por lo cual estarás percibiendo aumento de sueldo.

En el amor, estarás sanando heridas del pasado, cerrando ciclos por los cuales esas vibraciones aún estaban causando obstáculos en tu vida amorosa.

Fragancia de suerte: patchouli!

Tauro

Tu año Tauro será tiempo para restaurar tu estabilidad y la seguridad económica que tanto deseas.

Estarás buscando en el ámbito de trabajo ese crecimiento que tanto necesitas. El dinero estará a manos llenas en este tiempo maravilloso del 2026.

Actúa con paciencia en el amor, porque hay muchos conflictos que debes mejorar con entendimiento a través de la comunicación efectiva, no hables mucho, pero si transmite con tus palabras todo lo que siente tu corazón.

Fragancia de suerte: rosas!

Géminis

Tu pilar de éxito en este nuevo año será la comunicación efectiva, la comunicación orientada al éxito en los negocios. El dinero será un puntal importante de tu economía y podrás tener todo lo que necesitas.

Estarás abierta/o y receptivo para conocer nuevas personas, ampliar tu círculo de amistades y eso traerá abundancia sin límites a tu vida.

En el amor, esa persona soñada y esperada estará contigo definitivamente y si ya tienes pareja, será un año de gran romance, de gran alegría y mucha felicidad.

Fragancia de suerte: Limón!

Cáncer

Tu éxito en el trabajo estará asegurado en este año, sobre todo, si te cierras a dolores del pasado, recuerdos que te hieren y te alejas de amistades que ya no te suman y sobretodo y especialmente te alejas de aquellas que te hicieron mucho daño.

El dinero que necesitas estará en tus manos, ni más ni menos, tu estabilidad, tus necesidades estarán cubiertas.

En el amor, una situación que te estresaba mucho, que te preocupaba mucho por fin se soluciona y será un tiempo de conversaciones cálidas, de entendimiento y de paz.

Fragancia de suerte: canela!

Leo

Como buen Leon/a este 2026 será el año en que te destaques por encima de la manada por encima de la multitud, brillará tu melena dorada, el brillo del fuego que vive en ti estará a todas luces encendido, eso sí cuídate de la envidia porque atraerás más que nunca!

Tendrás éxito en el trabajo y en el dinero, ambos unidos estarán dándote lo que necesitas! En el amor, sin embargo,

podría ser una etapa de crisis, que sólo con mucha sabiduría podrás salvar!

Fragancia de suerte: mandarina!

Virgo

Iniciarás el año 2026, colocando cada cosa en su lugar, cada persona en su asiento, cada trabajo en su justa medida, lo destacarás, lo completarás y serás más efectiva/o que nunca.

Tendrás mucho dinero, cuidado, con gastos exagerados o con dilapidar esa abundancia, que Dios te brindará en este nuevo año.

En el amor estarás reinando en una de tus mejores etapas, estarás viviendo un romance que no creías era posible tener y disfrutar, vivirás un verdadero paraíso en la tierra!

Fragancia de suerte: sándalo!

Libra

Puertas abiertas para el amor, el deseo y la pasión, será un año muy intenso en el romance, estarás más enamorada que nunca y podrás vivir un idilio muy especial!

En el trabajo, tendrás muchos quehaceres, estarás en un periodo de muchas ocupaciones, será muy divertido hacer tantas cosas a la vez y que sean productivas!

El dinero no será problema en este año, tus capacidades productivas y la abundancia de todo lo bueno estará contigo!

Fragancia de suerte: gardenia!

Escorpio

Tu año iniciará con profundos cambios en el trabajo, estarás moviéndote como nunca y alcanzando metas que creías imposibles, viajes, movimientos a lugares de crecimiento!

En el amor, tu corazón herido encontrará la sanidad,

encontrará la paz, encontrará de nuevo las ganas de ilusionarte como nunca y podrás verdaderamente sentir el amor en toda su expresión!

El dinero será tu aliado, tu amigo, inseparable, lluvia de oro estará en tus manos!

Fragancia de suerte: mirra!

Sagitario

Surgirán muchas oportunidades de viajar y a ti, que casi no te gusta moverte jajaja, estarás disfrutando de nuevos espacios, de lugares que creías inalcanzables, visitaras especialmente un sitio místico que te hará recordar reencarnaciones pasadas!

En tu trabajo, recibirás un aumento de sueldo y una promoción, lo que te llevará, por supuesto a tener más dinero en tu billetera!

Fragancia de suerte: agua florida!

Capricornio

Tu año de realización de metas, no permitirás que los obstáculos o que la pereza se interpongan en tu camino, este año lo logras o lo logras, no hay medias tintas, no hay paso lento, sino perseverancia y fuerza!

La abundancia y el dinero estarán contigo, pero ojo, porque podrías perder mucho si no lo cuidas, si no estás atento/a a con quienes compartes información delicada.

En el amor, estarás en un periodo de revisión, de análisis y de inventario, que está bien que está mal y que podría estar mucho mejor!

Fragancia de suerte: menta!

Acuario

2026, este año será de renacimiento, de cambios, un reinicio que te llevará a logros tan importantes y tan soñados que tú misma/o te sorprenderás de todo el talento que tienes, descubrirás tu magia, descubrirás tu esencia, estarás vibrante!

El dinero que recibas será para inversiones importantes comprarás bienes muebles, harás que tu abundancia aumente y se estabilice!

En el amor, tu corazón volverá a sentir esas cosas que hace mucho no sentías y creías haberlas olvidado!

Fragancia de suerte: lirios del valle!

Piscis

2026 es tu año místico, tu año del viaje hacia tu interior, tu año de autodescubrimiento y cuando lo hagas estarás en el mejor momento de tu vida, estarás feliz en el romance, feliz en la abundancia de dinero y progreso en el trabajo y feliz muy feliz en el hogar, porque estarás primero que nada, amándote a ti y sólo aceptarás alguien que merezca tu amor.

Ya no aceptarás el sufrimiento como un regalo de Dios porque Dios te bendecirá grandemente!

Fragancia de suerte: vainilla!