Inteligencia Artificial en RD: cómo avanzó su uso en empresas, educación y servicios públicos

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Hubo un tiempo en que hablar de inteligencia artificial sonaba a ciencia ficción. Para muchos, era algo lejano, propio de películas futuristas, carros voladores o misiones imposibles al estilo de Hollywood. Luego vino el temor: la idea de que las máquinas sustituirían a las personas.

Hoy, esa percepción ha cambiado. La inteligencia artificial dejó de ser una promesa lejana y se convirtió en una herramienta cotidiana, presente en el trabajo, la educación y los servicios públicos.

Actualmente, en República Dominicana, la conversación cambió: la IA se usa para trabajar, estudiar y hacer trámites, muchas veces sin que el ciudadano lo note.

La IA optimiza los procesosFuente externa

El país ocupa el noveno lugar en América Latina en desarrollo y adopción de inteligencia artificial, según el Índice Latinoamericano de IA de la Cepal y el Cenia de Chile. Además, el 37.3 % de los dominicanos ya utiliza estas herramientas como apoyo laboral, de acuerdo con un estudio del PNUD.

La pregunta ya no es si la IA llegó, sino cómo está impactando la vida diaria.

IA en los servicios públicos

La Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) explicó al periódico HOY que uno de los avances más significativos en la transformación digital del Estado en 2025 ha sido la simplificación de más de 500 trámites, junto a la interoperabilidad entre más de 80 instituciones públicas y la implementación de la firma digital en más de 200 entidades.

Según la OGTIC, se han simplificado más de 500 trámitesFuente externa

OGTIC explica: A través del portal Gob.do, los ciudadanos pueden realizar trámites de forma más rápida, sin filas y con servicios disponibles las 24 horas del día desde computadoras, celulares o tabletas. Muchos de estos procesos son completamente transaccionales e incluyen pasarelas de pago.

La OGTIC también destacó el fortalecimiento de la gobernanza digital, con la consolidación de la Agenda Digital 2030 y la definición del modelo de IA Soberana, que prioriza el desarrollo de capacidades propias, el uso ético de la tecnología y la soberanía de los datos.

Uno de los pilares de este proceso ha sido la Cuenta Única Ciudadana, que ya supera las 200,000 personas registradas y permite acceder, con un solo inicio de sesión, a múltiples plataformas del Estado. Próximamente, informaron, se iniciará una jornada nacional de onboarding digital para ampliar el acceso de la población a su perfil digital.

Usuario utiliza la aplicación de OGTIC: «Soy Yo RD: Mi Carpeta Ciudadana»

Según explicó la OGTIC, estos avances han reducido los tiempos de respuesta de algunos trámites entre un 40 % y un 95 %, uno de los impactos más directos de la transformación digital apoyada en inteligencia artificial.

IA en educación

En el ámbito educativo, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) lanzó un programa piloto para la enseñanza del inglés mediante inteligencia artificial, posicionando al país entre los primeros de América Latina en implementar esta tecnología a gran escala para el aprendizaje de idiomas. El programa ofrece tutores interactivos basados en IA que se adaptan a las necesidades individuales de los estudiantes.

Fachada de la Mescyt, institución que lanzó un programa para aprender inglés con IA

En noviembre, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, informó que el Gobierno trabaja en la integración de la inteligencia artificial a los ecosistemas productivos y educativos, con el objetivo de que estudiantes, emprendedores y profesionales la utilicen como una herramienta de crecimiento, eficiencia y competitividad.

Según Educa, un alto porcentaje de docentes no implementa la IA

No todo es color de rosa Hay retos. El estudio “Reimaginar la educación en la era de tecnologías emergentes”, de Acción Empresarial por la Educación (Educa), reveló un lento proceso de adopción de la IA en las aulas. Según el informe, el 91.4 % de los docentes no utiliza inteligencia artificial en su práctica educativa, y apenas un 9.6 % la emplea para buscar contenidos de investigación.

La directora ejecutiva de Educa, Yohaira Sosa, explicó que a esta situación se suman la falta de recursos didácticos, apoyos tecnológicos y adecuación de las aulas, lo que limita la formación docente y dificulta la implementación de nuevos modelos de enseñanza. A su juicio, integrar la IA implica un cambio cultural que debe involucrar a toda la comunidad educativa, incluidas las familias.

En la imagen, estudiantes mantiene su laptop abierta mientras el profesor explicaMinerd

IA en las empresas

En el sector empresarial, el uso de la inteligencia artificial avanza con rapidez. El estudio regional “Percepciones del uso de la inteligencia artificial en las empresas”, elaborado por CCK Centroamérica y Datalex Latam, indica que el 94.3 % de los dominicanos conoce herramientas de IA y el 75 % las utiliza activamente.

Las plataformas más usadas son ChatGPT, Gemini y herramientas de Meta, y un 45 % de los usuarios interactúa con ellas a diario, lo que sitúa al país entre los mercados con mayor uso cotidiano de la región.

Una persona utiliza ChatGPTFoto de referencia

Las percepciones son mayormente positivas: curiosidad, entusiasmo y fascinación predominan entre los usuarios. No obstante, persisten dudas sobre la responsabilidad corporativa y el uso ético de estas tecnologías.

Desde el sector industrial, Miguel Lama Rodríguez, presidente del Consejo Directivo de la Corporación de Zonas Francas de Santiago, reafirmó el compromiso con la innovación, la automatización y la adopción de modelos de Industria 4.0 y 5.0, con la meta de posicionar a Santiago como un referente regional en industria avanzada y sostenible.

Por su parte, Georgi Jekov ha señalado que la inteligencia artificial está redefiniendo los modelos de liderazgo y la generación de valor en las organizaciones, comparando su impacto con hitos históricos como la máquina de vapor y el internet, y destacando la necesidad de fomentar el aprendizaje continuo y el pensamiento crítico.