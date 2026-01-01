Deudas de fin de año: ¿Cómo manejarlas en enero?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Enero llega con nuevos propósitos, pero también con el peso de las deudas acumuladas durante las fiestas de fin de año.

Compras navideñas, regalos, cenas, viajes y celebraciones suelen dejar un impacto directo en el presupuesto familiar, especialmente en un contexto donde el costo de la vida continúa presionando a los hogares dominicanos.

Por eso, hoy te traemos algunos consejos del portal de Banreservas para manejar tus deudas:

Evalúa y prioriza tus deudas: ¿Por dónde empezar?​



El primer paso para una gestión eficiente de deudas es entender con claridad tu situación actual. Haz una lista detallada de todas tus deudas:

-Tarjetas de crédito

-Préstamos personales

-Hipotecas

Luego, identifica cuáles tienen los intereses más altos, los pagos más urgentes o las penalizaciones más costosas por retraso. Priorizar tus deudas es esencial para enfocar tus esfuerzos en aquellas que más afectan tu estabilidad financiera. Puedes usar una hoja de cálculo o aplicaciones financieras que te ayuden a visualizar tus obligaciones y determinar por dónde empezar.

Deudas

Métodos efectivos para reducir tus deudas: El método avalancha y el método bola de nieve



Existen dos métodos populares para reducir deudas: el método avalancha y el método bola de nieve.

-Método avalancha: consiste en enfocarse primero en pagar las deudas con las tasas de interés más altas, mientras haces los pagos mínimos en las demás. Este método es eficiente a largo plazo porque te permite ahorrar más dinero en intereses.

-Método bola de nieve: en este enfoque, pagas primero las deudas más pequeñas, lo que te brinda una sensación de logro rápido. A medida que eliminas las deudas pequeñas, los fondos que se liberan se destinan a las deudas más grandes. Aunque pagarás más en intereses, este método puede motivarte a seguir avanzando.

Ambos métodos tienen ventajas y dependerá de tu perfil financiero y motivación personal elegir el más adecuado.

Consejos para mantener el control financiero a largo plazo



Una vez que has reducido tus deudas, es esencial mantener el control financiero a largo plazo.

Para ello, sigue estos consejos:

Crea un fondo de emergencia: tener un ahorro reservado para emergencias te evitará recurrir al crédito cuando enfrentes gastos inesperados.

Establece metas de ahorro: fijar objetivos financieros a corto y largo plazo te ayudará a mantenerte enfocado en ahorrar y evitar endeudarte de nuevo.

Monitorea tus finanzas regularmente: revisa tus estados de cuenta y ajusta tu presupuesto periódicamente para asegurarte de que estás cumpliendo con tus metas.

Mantener buenos hábitos financieros te permitirá no solo salir de las deudas, sino también construir una base sólida para tu futuro.