¿Qué te depara tu horóscopo hoy 5 de enero de 2026?: advertencias para Aries, oportunidades para Géminis y más
Horóscopos de hoy: Aries debe cuidar su lengua, Tauro evitar viejas trampas, y Acuario brilla en lo económico. ¡Descubre qué más te depara el día!
ARIES 21/03-21/04
Tu cinismo acostumbrado se verá potenciado y tenderás a manejar erróneamente tus pleitos verbales. Cuida tus palabras.
TAURO 22/04-21/05
No te permitas caer en viejas trampas de tu mente. Recuerda las miserias que ciertos caminos en tu vida te han traído.
GEMINIS 2/06-21/06
Solamente tendrás algunas pocas grandes oportunidades en la vida, que tu inmadurez no te cierre las puertas de ellas.
CÁNCER 22/06-21/07
No todos los días podrás contar con el mismo nivel de efectividad en tus obligaciones o compromisos. No te confíes.
LEO 22/07-21/08
Finalmente lograrás un alto al fuego con tus seres queridos. La opción de recurrir al diálogo te demostrará haber sido la mejor.
VIRGO 22/08-21/09
Medita tus acciones antes de tomar una decisión equivocada. Tendrás el apoyo de tu familia si haces lo correcto.
LIBRA 22/09-21/10
Tendrás problemas para ajustarte a tu itinerario para hoy debido a inconvenientes en la madrugada de ayer que turbarán tu sueño.
ESCORPIO 22/10-22/11
Tu ya inflado ego crecerá a tamaños increíbles durante la jornada de hoy. Que esto no se vuelva un problema para ti. Modérate
SAGITARIO 23/11-2/12
No te permitas flaquear en tus metas ante la presión que puedas llegar a experimentar por parte de la vida.
CAPRICORNIO2/12-21/01
Mucho cuidado si tienes que realizar algún tipo de viaje largo durante la jornada de hoy. Estarás propenso a accidentes.
ACUARIO 22/01-21/02
Día excelente a nivel económico y laboral. Lograrás entender el porqué de miedos irracionales que te afectan desde hace tiempo.
PISCIS 22/02-21/03
Sufrirás las consecuencias de haber actuado irresponsablemente. Acepta las consecuencias de tus actos y resígnate.