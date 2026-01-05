¿Qué te depara tu horóscopo hoy 5 de enero de 2026?: advertencias para Aries, oportunidades para Géminis y más

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

ARIES 21/03-21/04

Tu cinismo acostumbrado se verá potenciado y tenderás a manejar erróneamente tus pleitos verbales. Cuida tus palabras.

TAURO 22/04-21/05

No te permitas caer en viejas trampas de tu mente. Recuerda las miserias que ciertos caminos en tu vida te han traído.

GEMINIS 2/06-21/06

Solamente tendrás algunas pocas grandes oportunidades en la vida, que tu inmadurez no te cierre las puertas de ellas.

CÁNCER 22/06-21/07

No todos los días podrás contar con el mismo nivel de efectividad en tus obligaciones o compromisos. No te confíes.

LEO 22/07-21/08

Finalmente lograrás un alto al fuego con tus seres queridos. La opción de recurrir al diálogo te demostrará haber sido la mejor.

VIRGO 22/08-21/09

Medita tus acciones antes de tomar una decisión equivocada. Tendrás el apoyo de tu familia si haces lo correcto.

LIBRA 22/09-21/10

Tendrás problemas para ajustarte a tu itinerario para hoy debido a inconvenientes en la madrugada de ayer que turbarán tu sueño.

ESCORPIO 22/10-22/11

Tu ya inflado ego crecerá a tamaños increíbles durante la jornada de hoy. Que esto no se vuelva un problema para ti. Modérate

SAGITARIO 23/11-2/12

No te permitas flaquear en tus metas ante la presión que puedas llegar a experimentar por parte de la vida.

CAPRICORNIO2/12-21/01

Mucho cuidado si tienes que realizar algún tipo de viaje largo durante la jornada de hoy. Estarás propenso a accidentes.

ACUARIO 22/01-21/02

Día excelente a nivel económico y laboral. Lograrás entender el porqué de miedos irracionales que te afectan desde hace tiempo.

PISCIS 22/02-21/03

Sufrirás las consecuencias de haber actuado irresponsablemente. Acepta las consecuencias de tus actos y resígnate.