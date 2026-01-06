Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Aunque el Ministerio de Educación había convocado a todas las escuelas públicas y privadas a reiniciar la docencia este lunes 6 de enero, tras el asueto de las festividades navideñas, numerosos centros educativos permanecieron cerrados o no lograron retomar las clases con normalidad.

Educación llama a clases, pero centros educativos no responden

Según un recorrido hecho la periodista Olga Verges por varias escuelas del Gran Santo Domingo, las aulas continuaron vacías debido a la ausencia de maestros y personal administrativo.

En algunos casos, las autoridades escolares alegaron retrasos logísticos, falta de transporte y baja asistencia estudiantil como razones para no reiniciar las actividades académicas.

Educación llama a clases, pero centros educativos no responden

El Ministerio de Educación había reiterado la importancia de cumplir con el calendario escolar oficial, subrayando que el regreso puntual a las aulas es esencial para garantizar el cumplimiento de los programas de enseñanza. Sin embargo, la realidad en terreno mostró un panorama desigual, con centros que sí abrieron sus puertas y otros que optaron por extender las vacaciones.

Padres y tutores expresaron preocupación por el impacto que esta situación podría tener en el rendimiento académico de los estudiantes, mientras que gremios magisteriales señalaron que aún persisten condiciones que dificultan el reinicio pleno de la docencia, como problemas de infraestructura y falta de recursos.