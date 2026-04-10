Efemérides
Hoy en la historia. Muere Emiliano Zapata
El 11 de marzo de 1911, en Morelos, se levantó en armas contra la dictadura de Porfirio Díaz, apoyando a Francisco Madero
1919
Muere Emiliano Zapata
México. Emiliano Zapata Salazar, conocido como el “Atilas del Sur”, fue uno de los líderes militares y campesinos más importantes de la revolución mexicana. Nació en San Miguel Anenecuilco, Morelos, México, el 8 de agosto de 1879. El 11 de marzo de 1911, en Morelos, se levantó en armas contra la dictadura de Porfirio Díaz, apoyando a Francisco Madero. El 25 de mayo lanzó el Plan de Ayala donde exigió distribuir las tierras de los hacendados a los campesinos. Fue asesinado en Chinameca, Morelos, México, el 10 de abril de 1919.
Tal día como hoy
1710
En Gran Bretaña, entra en vigencia la primera ley sobre copyright, el Estatuto de Ana.
1865
En Madrid la policía desata una represión sangrienta contra protestas estudiantiles de la Universidad Central de Madrid. (Noche de San Daniel).
1869
En Guáimaro, Camagüey, se redacta la primera Constitución de la República de Cuba.
1887
Argentina. Nace Bernardo Houssay, médico, biólogo y fisiólogo argentino, premio nobel de medicina en 1947.
1892
En Cuba, José Martí funda el Partido Revolucionario Cubano (PRC).
1899
España. En Sevilla tiene lugar el primer ensayo español del telégrafo sin hilos.