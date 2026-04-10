Hoy en la historia. Muere Emiliano Zapata

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1919

Muere Emiliano Zapata

México. Emiliano Zapata Salazar, conocido como el “Atilas del Sur”, fue uno de los líderes militares y campesinos más importantes de la revolución mexicana. Nació en San Miguel Anenecuilco, Morelos, México, el 8 de agosto de 1879. El 11 de marzo de 1911, en Morelos, se levantó en armas contra la dictadura de Porfirio Díaz, apoyando a Francisco Madero. El 25 de mayo lanzó el Plan de Ayala donde exigió distribuir las tierras de los hacendados a los campesinos. Fue asesinado en Chinameca, Morelos, México, el 10 de abril de 1919.

Tal día como hoy

1710

En Gran Bretaña, entra en vigencia la primera ley sobre copyright, el Estatuto de Ana.

1865

En Madrid la policía desata una represión sangrienta contra protestas estudiantiles de la Universidad Central de Madrid. (Noche de San Daniel).

1869

En Guáimaro, Camagüey, se redacta la primera Constitución de la República de Cuba.

1887

Argentina. Nace Bernardo Houssay, médico, biólogo y fisiólogo argentino, premio nobel de medicina en 1947.

1892

En Cuba, José Martí funda el Partido Revolucionario Cubano (PRC).

1899

España. En Sevilla tiene lugar el primer ensayo español del telégrafo sin hilos.