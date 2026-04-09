Hoy en la historia. Nace Camila Henríquez Ureña

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1894

Nace Camila Henríquez Ureña

República Dominicana. Salomé Camila Henríquez Ureña fue una educadora, ensayista y humanista dominicana. Nació en Santo Domingo, el 9 de abril de 1894. En 1917 recibió su doctorado en Filosofía, Letras y Pedagogía en la Universidad de La Habana. Ejerció la docencia en Santiago de Cuba, fue presidenta de la Sociedad Femenina Lyceum, y fundó la institución Hispano Cubana de Cultura. En 1970 la Universidad de La Habana le otorgó el título de Profesora Emérita. Murió en Santo Domingo, el 12 de septiembre de 1973.

Tal día como hoy

1241

Polonia. En Legnica fuerzas mongolas derrotan a las fuerzas polacas y alemanas en la batalla de Liegnitz.

1609

España y la República de los Siete Países Bajos Unidos firman la Tregua de los Doce Años.

1682

En el sur del actual Estados Unidos, René Robert Cavelier de La Salle descubre la boca del río Misisipi, reclamándola para Francia y llamándola Luisiana.

1763

Italia. Nace Domenico Dragonetti, compositor y contrabajista italiano.

1861

En México, Ignacio Zaragoza es nombrado secretario de Guerra y Marina, en el gobierno de Benito Juárez.

1957

Se restablece el tránsito de barcos en el Canal de Suez.