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1914

Nace Octavio Paz

México. Octavio Paz Lozano fue un poeta, escritor, ensayista y diplomático mexicano. Se le considera uno de los más influyentes escritores del siglo XX. Su obra abarcó poemas, ensayos y traducciones. Nació en México, D. F., el 31 de marzo de 1914. En 1955 fundó el grupo poético “Poesía en Voz Alta. Su producción en prosa abarca 11 obras entre las que está: “El laberinto de la soledad”. Recibió los premios Internacional de Poesía, Cervantes y Nobel de Literatura. Murió en México, D. F., el 19 de abril de 1998.

Tal día como hoy

1521

En la isla Limasawa (130 km al este de la actual ciudad de Cebú y la isla de Mactan) Fernando de Magallanes y cincuenta de sus hombres desembarcaron para participar en la primera misa en Filipinas.

1621

Felipe IV es proclamado rey de España y Portugal.

1814

En Francia, la Sexta Coalición ocupa París después de que capitula la Grande Armée de Napoleón.

1821

Alemania. Nace Fritz Müller, naturalista y biólogo alemán.

1889

Inauguración en París de la Torre Eiffel, uno de los monumentos más emblemáticos de la capital francesa.

1921

Se forma la Real Fuerza Aérea Australiana.