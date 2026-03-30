Hoy en la historia. Nace Tomás Bobadilla

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

1785

Nace Tomás Bobadilla

República Dominicana. Tomás Bobadilla y Briones fue un intelectual y político dominicano. Nació en Neiba, Baoruco, el 30 de marzo de 1785. Participó junto a Francisco del Rosario Sánchez en la redacción del manifiesto donde se anunciaba la necesidad de fundar una república independiente. Fue el primer presidente de la Junta Centra Gubernativa. Colaborador de Pedro Santana y de Buenaventura Báez, fue diputado, presidente de la Suprema Corte de Justicia, presidente del Senado. Murió en Puerto Príncipe, Haití, el 21 de diciembre de 1871.

Tal día como hoy

1544

España. En Sevilla, el padre dominico Bartolomé de las Casas es consagrado obispo de la región de Chiapas (México).

1814

París capitula ante los aliados que luchaban contra Napoleón.

1844

República Dominicana. En la ciudad de Santiago de los Caballeros tiene lugar la segunda batalla por la independencia nacional, donde vence el general José María Imbert.

1853

Países Bajos. Nace Vincent van Gogh, pintor neerlandés, uno de los principales exponentes del postimpresionismo.

1856

Se firma en París el tratado que pone fin a la Guerra de Crimea.

1867

Estados Unidos compra Alaska a Rusia por 7,2 millones de dólares.