Hoy en la historia. Leonardo da Vinci

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1452

Nace Leonardo da Vinci

Florencia. Leonardo da Vinci, fue un pintor, botánico, arquitecto, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, poeta y urbanista italiano. Nació en Anchiano, Toscana, Florencia, el 15 de abril de 1452. Es considerado uno de los más grandes pintores de todos los tiempos. Entre sus pinturas más famosas destacan “La Gioconda” y “La Última Cena”. Como ingeniero e inventor, logró desarrollar ideas como el helicóptero, el carro de combate y el automóvil. Murió en Amboise, Francia, el 2 de mayo de 1519.

1408

En España, Yusuf III, rey de Granada, firma una tregua con los cristianos.

1715

En la provincia británica de Carolina del Sur la masacre de Pocotaligo, que origina la guerra Yamasee.

1783

Se ratifican los artículos preliminares que pondrán fin a la Revolución estadounidense.

1895

En Cuba, José Martí es ascendido al grado de mayor general.

1900

España. Nace Ramón Iribarren Cavanilles, ingeniero español.

1958

En Cuba, en el marco de la Revolución cubana, Camilo Cienfuegos es ascendido al grado de comandante.

2019

Francia. En París se incendia la Catedral de Notre Dame.