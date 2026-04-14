Efemérides
Hoy en la historia. Nace Emilio Rodríguez Demorizi
Fue rector de la Universidad de Santo Domingo, director del Archivo Nacional, presidió la Academia Dominicana de la Historia y fundó la Sociedad Dominicana de Geografía.
1904
Nace Emilio Rodríguez Demorizi
República Dominicana. Emilio Rodríguez Demorizi fue un abogado, escritor, historiador y diplomático dominicano. Nació en Sánchez, Samaná, el 14 de abril de 1904. Ocupó los ministerios del Interior, de Educación y Bellas Artes, fue rector de la Universidad de Santo Domingo, director del Archivo Nacional, presidió la Academia Dominicana de la Historia y fundó la Sociedad Dominicana de Geografía. En 1975 obtuvo el Premio Nacional de Literatura. Murió en Santo Domingo, el 27 de junio de 1986.
Tal día como hoy
1632
En la batalla de Rain, los suecos derrotan al Sacro Imperio Romano durante la Guerra de los Treinta Años.
1850
En Santiago de Chile, el liberal Francisco Bilbao y otros intelectuales fundan la Sociedad de la Igualdad.
1865
En los Estados Unidos, John Wilkes Booth dispara al presidente Abraham Lincoln, quien morirá al día siguiente.
1882
Alemania. Nace Moritz Schlick, físico y filósofo alemán, fundador de la escuela conocida como “Círculo de Viena”.
1895
En Cuba, Máximo Gómez nombra al escritor y patriota José Martí «mayor general».
1966
Estados Unidos detona su bomba atómica n.º 458, Duryea.