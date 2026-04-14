Hoy en la historia. Nace Emilio Rodríguez Demorizi

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1904

Nace Emilio Rodríguez Demorizi

República Dominicana. Emilio Rodríguez Demorizi fue un abogado, escritor, historiador y diplomático dominicano. Nació en Sánchez, Samaná, el 14 de abril de 1904. Ocupó los ministerios del Interior, de Educación y Bellas Artes, fue rector de la Universidad de Santo Domingo, director del Archivo Nacional, presidió la Academia Dominicana de la Historia y fundó la Sociedad Dominicana de Geografía. En 1975 obtuvo el Premio Nacional de Literatura. Murió en Santo Domingo, el 27 de junio de 1986.

Tal día como hoy

1632

En la batalla de Rain, los suecos derrotan al Sacro Imperio Romano durante la Guerra de los Treinta Años.

1850

En Santiago de Chile, el liberal Francisco Bilbao y otros intelectuales fundan la Sociedad de la Igualdad.

1865

En los Estados Unidos, John Wilkes Booth dispara al presidente Abraham Lincoln, quien morirá al día siguiente.

1882

Alemania. Nace Moritz Schlick, físico y filósofo alemán, fundador de la escuela conocida como “Círculo de Viena”.

1895

En Cuba, Máximo Gómez nombra al escritor y patriota José Martí «mayor general».

1966

Estados Unidos detona su bomba atómica n.º 458, Duryea.