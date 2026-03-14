Hoy en la historia. Muere Carlos Marx

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Karl Heinrich Max, conocido como Carlos Marx, fue un filósofo, historiador, economista y teórico socialista alemán.

Nació en Treveris, Reino de Prusia, el 5 de mayo de 1818.

Sus opiniones políticas le obligaron refugiarse en Francia y Bélgica. Allí redactó junto con Friedrich Engels, el “Manifiesto Comunista”.

Luego en Inglaterra escribió “El Capital”. Es considerado el padre del socialismo científico, del comunismo moderno, del marxismo y del materialismo dialéctico.

Murió en Londres, Reino Unido, el 14 de marzo de 1883.

Tal día como hoy

1492. En España, la reina Isabel la Católica ordena la conversión de los judíos españoles al cristianismo o de lo contrario serán expulsados.

1519. En las costas del golfo de México desembarca Hernán Cortés para emprender la conquista del país.

1861. Italia. En Turín la Cámara de Diputados proclama el Estado unitario.

1868. Canadá. Nace Emily Murphy, jurista, escritora y activista por los derechos de la mujer canadiense.

1918. En el Kremlin de Moscú se establece la nueva sede del gobierno soviético.

1993. Andorra aprueba su Constitución en referéndum popular.