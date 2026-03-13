Efemérides
Hoy en la historia. Nace Ramón Menéndez Pidal
Su primer estudio: “La Leyenda de los Siete Infantes de Lara”, recibió el premio al talento de la Academia de la Historia
1869
Nace Ramón Menéndez Pidal
España. Ramón Menéndez Pidal fue un filólogo, historiador, folclorista y crítico literario español. Creador de la escuela filológica española, y miembro erudito de la Generación del 98. Nació en La Coruña, España, 13 de marzo de 1869. Fue miembro de la Real Academia Española y de la Real Academia de la Historia, y fundador de la Revista de Filología Española. Su primer estudio: “La Leyenda de los Siete Infantes de Lara”, recibió el premio al talento de la Academia de la Historia. Murió en Madrid, España, el 14 de noviembre de 1968.
Tal día como hoy
1567
Comienza la batalla de Oosterweel, considerada tradicionalmente como el comienzo de la guerra de los Ochenta Años.
1639
El Colegio Harvard recibe su nombre en homenaje al clérigo John Harvard.
1881
En Rusia es asesinado el zar Alejandro II mediante un atentado de bomba.
1888
Francia. Nace Paul Morand, diplomático, novelista, dramaturgo y poeta francés, considerado un temprano modernista.
1900
Las Cortes Españolas aprueban una ley que regula el trabajo de las mujeres y los niños.
1954
Comienza la batalla franco-vietnamita de Dien Bien Fu.