Hoy en la historia. Nace Ramón Menéndez Pidal

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

1869

Nace Ramón Menéndez Pidal

España. Ramón Menéndez Pidal fue un filólogo, historiador, folclorista y crítico literario español. Creador de la escuela filológica española, y miembro erudito de la Generación del 98. Nació en La Coruña, España, 13 de marzo de 1869. Fue miembro de la Real Academia Española y de la Real Academia de la Historia, y fundador de la Revista de Filología Española. Su primer estudio: “La Leyenda de los Siete Infantes de Lara”, recibió el premio al talento de la Academia de la Historia. Murió en Madrid, España, el 14 de noviembre de 1968.

Tal día como hoy

1567

Comienza la batalla de Oosterweel, considerada tradicionalmente como el comienzo de la guerra de los Ochenta Años.

1639

El Colegio Harvard recibe su nombre en homenaje al clérigo John Harvard.

1881

En Rusia es asesinado el zar Alejandro II mediante un atentado de bomba.

1888

Francia. Nace Paul Morand, diplomático, novelista, dramaturgo y poeta francés, considerado un temprano modernista.

1900

Las Cortes Españolas aprueban una ley que regula el trabajo de las mujeres y los niños.

1954

Comienza la batalla franco-vietnamita de Dien Bien Fu.