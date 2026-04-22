Proceso judicial
El ex procurador Jean Alain Rodríguez obtiene permiso temporal para salir del país: este es el motivo
El Tribunal levanta el impedimento de salida del país para Jean Alain Rodríguez por dos días en medio de su proceso judicial
El Tribunal apoderado del juicio de fondo del ex procurador Jean Alain Rodríguez dispuso el levantamiento provisional del impedimento de salida del país, para fines de estudios médicos, por dos días laborables, desde la noche de hoy miércoles 22, hasta el domingo 26 de abril 2026, resaltando que esta autorización no interrumpe ni retrasa el calendario del proceso judicial, toda vez que las audiencias han sido fijadas tentativamente para los días lunes y miércoles y durante la autorización otorgada, no se pautaron audiencias.
El País
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Ámbar Frías