Hoy en la historia. Muere Friedrich von Hayek

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1992

Muere Friedrich von Hayek

Alemania. Friedrich August von Hayek fue un jurista y economista austriaco. Conocido como el padre del neoliberalismo económico, nació en Viena, Austria, el 8 de mayo de 1899. Defensor de la economía de libre mercado; ganó reputación con su libro “El camino a la servidumbre”, en el que defendía que los gobiernos no deben intervenir para controlar la inflación ni otras variables económicas, excepto la oferta monetaria. En 1974 recibió el Premio Nobel de Economía. Murió en Friburgo, Alemania, el 23 de marzo de 1992.

Tal día como hoy

625

En Arabia tiene lugar la batalla de Uhud entre musulmanes y no musulmanes.

1584

Junto al río San Juan, en el Estrecho de Magallanes, Pedro Sarmiento de Gamboa funda la ciudad de Rey don Felipe.

1821

En Grecia -en el marco de su Guerra de Independencia- se realiza la batalla y caída de la ciudad de Kalamata.

1858

Alemania. Nace Ludwig Quidde, historiador y pacifista alemán, premio nobel de la paz en 1927.

1879

Batalla de Calama o batalla de Topáter, primer enfrentamiento armado de la guerra del Pacífico.

1935

Se firma la Constitución de las Filipinas.