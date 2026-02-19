Hoy en la historia. Muere George Papanicolau

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

1962

Muere George Papanicolau

Estados Unidos. George Nicholas Papanicolau, fue un médico griego que desarrolló una prueba para la detección temprana de cáncer en el cuello uterino, hoy llamada “prueba de Papanicolau”. Nació el 13 de mayo de 1883, en Kymi; ciudad costera de la isla griega Euboea. En 1913 emigró a Estados Unidos.

La American Cancer Society de Estados Unidos se interesó por su técnica y empezó a aplicarla lo que disminuyó las cifras de mortalidad por cáncer de cuello de útero. Murió en Nueva Jersey, Estados Unidos, el 19 de febrero de 1962.

Tal día como hoy

356

El emperador Constancio II emite un decreto que cierra todos los templos paganos en el Imperio romano.

1549

Valladolid. Creado el Archivo de Simancas primer archivo oficial de la Corona de Castilla, según cédula de Carlos I.

1649

Tiene lugar la batalla de los Guararapes, terminando efectivamente los esfuerzos de colonización neerlandeses en Brasil.

1789

Colombia. Nace José Fernández Madrid, fue un prócer de la independencia colombiana.

1878

En Estados Unidos, Thomas Alva Edison patenta el fonógrafo.

1910

Alemania, Italia y Suiza firman el acuerdo sobre el ferrocarril del San Gotardo.