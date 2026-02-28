Efemérides
Hoy en la historia. Muere José María Cabral
Participó en las batallas de Santomé, de Azua, Cachimán, Estrelleta, El Número y Las Carreras. Se opuso a la anexión a España
República Dominicana. José María Cabral y Luna fue un militar, independentista, restaurador y político dominicano. Nació en Ingenio Nuevo, San Cristóbal, el 12 de diciembre de 1816. Participó en las batallas de Santomé, de Azua, Cachimán, Estrelleta, El Número y Las Carreras. Se opuso a la anexión a España, entrando junto a Francisco del Rosario Sánchez desde Haití. Elegido presidente en dos ocasiones, pretendió arrendar a EE. UU. la bahía de Samaná, fue derrocado por una revolución. Murió en Santo Domingo, el 28 de febrero de 1899.
Tal día como hoy
1443
Italia. En Nápoles, Alfonso V de Aragón reúne Estados Generales, en los que hace reconocer a Fernando I de Nápoles como su sucesor.
1525
En México, el militar español Hernán Cortés hace ejecutar a Cuauhtémoc, último emperador azteca.
1811
En la Banda Oriental (actual Uruguay), el patriota Venancio Benavides lanza el Grito de Asencio, iniciando la Revolución oriental.
1825
Francia. Nace Jean-Baptiste Arban, músico francés.
1848
En Francia se proclama oficialmente la Segunda República.
1922
Gran Bretaña declara unilateralmente la independencia de Egipto.