Hoy en la historia. Muere José María Cabral

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Muere José María Cabral

República Dominicana. José María Cabral y Luna fue un militar, independentista, restaurador y político dominicano. Nació en Ingenio Nuevo, San Cristóbal, el 12 de diciembre de 1816. Participó en las batallas de Santomé, de Azua, Cachimán, Estrelleta, El Número y Las Carreras. Se opuso a la anexión a España, entrando junto a Francisco del Rosario Sánchez desde Haití. Elegido presidente en dos ocasiones, pretendió arrendar a EE. UU. la bahía de Samaná, fue derrocado por una revolución. Murió en Santo Domingo, el 28 de febrero de 1899.

Tal día como hoy

1443

Italia. En Nápoles, Alfonso V de Aragón reúne Estados Generales, en los que hace reconocer a Fernando I de Nápoles como su sucesor.

1525

En México, el militar español Hernán Cortés hace ejecutar a Cuauhtémoc, último emperador azteca.

1811

En la Banda Oriental (actual Uruguay), el patriota Venancio Benavides lanza el Grito de Asencio, iniciando la Revolución oriental.

1825

Francia. Nace Jean-Baptiste Arban, músico francés.

1848

En Francia se proclama oficialmente la Segunda República.

1922

Gran Bretaña declara unilateralmente la independencia de Egipto.