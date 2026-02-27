Hoy en la historia. Muere María Trinidad Sánchez

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Muere María Trinidad Sánchez

República Dominicana. María Trinidad Sánchez fue una independentista dominicana. Nació en Santo Domingo, el 16 de junio de 1794. Perteneció al grupo de febreristas que lucharon por la independencia dominicana. Junto a Concepción Bona confeccionó la primera bandera dominicana. Fiel seguidora del pensamiento y acción de Duarte, participó en el proceso que culminó el 27 de febrero de 1844.

Formó parte de los movimientos contra la anexión a España de Pedro Santana. Fue fusilada en Santo Domingo, el 27 de febrero de 1845.

Tal día como hoy

1537

El rey Carlos I crea la infantería de marina española, la cual es la más antigua del mundo.

1829

La Gran Colombia derrota a los ejércitos invasores del Perú en la batalla del Portete de Tarqui.

1844

La República Dominicana se independiza definitivamente de Haití, tras 22 años de dominación. El general Pedro Santana es designado presidente.

1848

Reino Unido. Nace Sir Hubert Parry, compositor británico.

1879

En República Dominicana, Cesáreo Guillermo y Bastardo inicia su segundo mandato como presidente.

1881

En Sudáfrica, las tropas británicas derrotan a los bóeres.