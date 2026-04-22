Hoy en la historia. Muere Miguel de Cervantes

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1616

Muere Miguel de Cervantes

España. Miguel de Cervantes Saavedra fue un soldado, novelista, poeta y dramaturgo español. Es considerado una de las máximas figuras de la literatura española. Nació en Alcalá de Henares, España, el 29 de septiembre de 1547. En 1585 publicó su primera novela, “La Galatea”. En 1600 en Valladolid escribió la primera parte de su gran obra “El Quijote de la Mancha”, publicada en 1605, cuyo éxito hizo que publicara su segunda parte en 1615. Murió en Madrid, España, el 22 de abril de 1616.

Tal día como hoy

1418

En la actual Suiza, finaliza el Concilio de Constanza (sínodo de obispos cristianos).

1500

En América del Sur, el navegante portugués Pedro Álvares Cabral es el primer europeo que llega a las costas del actual Brasil.

1519

En México, el conquistador español Hernán Cortés desembarca cerca del actual puerto de Veracruz.

1592

Alemania. Nace Wilhelm Schickard, matemático alemán, creador de la primera máquina de calcular.

1819

En la isla de Cuba se funda la aldea de Cienfuegos.

1829

Argentina. Al oeste de la ciudad de Córdoba, el general José María Paz derrota a Juan Bautista Bustos en la batalla de San Roque.