Hoy en la historia. Muere Mark Twain

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1910

Muere Mark Twain

Estados Unidos. Samuel Langhorne Clemens, conocido por el seudónimo de Mark Twain, fue un escritor y orador estadounidense. Nació en Missouri, Estados Unidos, el 30 de noviembre de 1835. En 1862 empezó a trabajar como periodista en el “Territorial Enterprise” de Virginia City, Nevada, y, comenzó a firmar con el seudónimo Mark Twain. Escribió obras de gran éxito como “El príncipe y el mendigo”. Recibió un doctorado Honoris Causa por la Universidad de Oxford, Inglaterra. Murió en Redding, Connecticut, Estados Unidos, el 21 de abril de 1910.

Tal día como hoy

753 a. C.

Fecha tradicional de la fundación de Roma. Rómulo funda la ciudad pese a la oposición de su hermano Remo, al que asesina.

1211

En Galicia, el arzobispo Pedro Muñiz consagra la catedral de Santiago de Compostela.

1509

Enrique VIII asciende al trono de Inglaterra a la muerte de su padre, Enrique VII.

1792

Brasil. Muere Joaquim José da Silva Xavier, conocido como Tiradentes, independentista brasileño asesinado por los portugueses.

1898

El presidente de los Estados Unidos, William MacKinley, declara la guerra a España.

1944

Aprobado el derecho al voto para las mujeres en Francia.