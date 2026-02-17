Hoy en la historia. Muere Molière

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Muere Molière

Francia. Jean-Baptiste Poquelin, llamado Molière fue un dramaturgo, humorista y comediógrafo francés. Nació en París, el 15 de enero de 1622. Es considerado el padre de la comedia francesa. Famoso en su época por el revuelo que despertaron sus sátiras acerca de la corrupción de la sociedad francesa. Obtuvo su primer éxito con la sátira “Las preciosas ridículas”.

Su gran mérito consistió en adaptar la comedia a las formas convencionales del teatro francés. Murió en París, Francia, el 17 de febrero de 1673.

Tal día como hoy

1772

Rusia y Prusia firman un convenio secreto para repartirse el Reino de Polonia.

1810

Napoleón Bonaparte firma un decreto en el que declara que Roma es la segunda capital del Imperio.

1824

El Congreso de Perú nombra a Simón Bolívar máxima autoridad política y militar, y suspende la Constitución.

1836

España. Nace Gustavo Adolfo Bécquer, fue un poeta y narrador español, perteneciente al movimiento del Romanticismo.

1933

En los Estados Unidos se publica por primera vez la revista “Newsweek”.

1979

China invade Vietnam y ocupa varios puestos fronterizos.