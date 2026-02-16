Hoy en la historia. Muere Francisco Alberto Caamaño

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Francisco Alberto Caamaño Deñó fue un militar que ocupó la presidencia provisional de RD en la Guerra de Abril de 1965.

Nació el 11 de junio de 1933, en Santo Domingo. En abril de 1965 dirigió las luchas por reponer al derrocado presidente Juan Bosch.

El 27 de abril derrotó a los golpistas en el Puente Duarte.

El 3 de febrero de 1973 desembarcó en Playa Caracoles, para iniciar un frente guerrillero contra el gobierno de Joaquín Balaguer, fue apresado en la loma de Nizaíto, cordillera Central y fusilado el 16 de febrero de 1973.

Tal día como hoy

1486. En Fráncfort del Meno, Maximiliano I de Habsburgo es elegido rey de los romanos.

1646. Se libra la batalla de Torrington, la última gran batalla de la primera guerra civil inglesa.

1903. El gobierno cubano concede a Estados Unidos una base naval en la isla.

1907. Chile. Nace Francisco Flores del Campo, compositor y actor chileno, considerado uno de los compositores más relevantes de la música popular chilena del siglo XX.

1911. En la India tiene lugar el primer transporte oficial de una carta por vía aérea.

1933. En Alemania, la empresa Krupp pone a punto el motor diésel.